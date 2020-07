Patriot PXD to jeden z najnowszych zewnętrznych dysków SSD - wygląda niepozornie, ale ma oferować świetne osiągi. Jak będzie w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Dobry dysk zewnętrzny? Jeszcze do niedawna pomyślelibyśmy tutaj o zwykłym nośniku SSD pod USB 3.2 Gen 1 (wcześniej USB 3.0 lub USB 3.1 Gen 1), ale obecnie coraz częściej można spotkać konstrukcje korzystające z szybszego interfejsu - USB 3.2 Gen 2 (kiedyś USB 3.1 lub USB 3.1 Gen 2).

Czy warto kupić taki dysk? Postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie modelu Patriot PXD – to jeden z najnowszych przenośnych SSD, które obecnie można spotkać na rynku.

Model Patriot PXD 512 GB Patriot PXD 1 TB Patriot PXD 2 TB Pojemność 512 GB 1 TB 2 TB Interfejs USB typ C 3.2 Gen 2 (10Gb/s) USB typ C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) USB typ C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Wydajność (odczyt/zapis) 1000/1000 MB/s 1000/1000 MB/s 1000/1000 MB/s Wymiary 103 x 31 x 9,8 mm 103 x 31 x 9,8 mm 103 x 31 x 9,8 mm Waga 35 g 35 g 35 g Cena 499 złotych 799 złotych 1349 złotych

Patriot PXD występuje w trzech wersjach pojemnościowych: 512 GB, 1 TB i 2 TB - wszystkie tak samo wyglądają, oferują takie same parametry, ale oczywiście różnią się ceną. W nasze ręce trafiła "1-terabajtówka", która została wyceniona na około 800 złotych - jest to zatem jeden z tańszych modeli w swojej klasie. Czy jest warty zakupu? Przekonajmy się!

Kompaktowy i elegancki - Patriot PXD może się podobać!

Patriot PXD wyróżnia się elegancką, aluminiowo-plastikową obudową, na której znalazło się logo producenta i oznaczenie dysku. Warto przy tym zaznaczyć, że konstrukcja jest wyjątkowo kompaktowa – nośnik ma wymiary 103 x 31 x 9,8 mm i waży 35 g.

Na jednym z końców podłużnej obudowy umieszczono gniazdo USB typ C oraz niebieską diodę informującą o aktywności dysku.

W środku zainstalowano standardowy dysk SSD M.2 PCIe 3.0 x4 z kontrolerem Phison PS5013-E13T i kośćmi pamięci 3D TLC NAND, który podłączono przez adapter USB 3.2 Gen2 – producent deklaruje, że transfery mają tutaj sięgać 1000 MB/s przy odczycie i zapisie danych. Oznaczałoby to mniej więcej dwukrotnie lepsze wyniki od standardowych modeli pod USB 3.2 Gen 1. Jak jest w rzeczywistości? Zweryfikujemy to podczas testów.

Nim jednak przejdziemy do testów, warto wspomnieć, że w zestawie znajdziemy dwa kabelki do podłączenia nośnika: standardowy USB typ A – USB typ C do podłączenia dysku np. do komputera lub konsoli oraz USB typ C – USB typ C, pozwalający na komunikację z nowoczesnymi laptopami. Próbowaliśmy podłączyć nośnik do smartfona (OnePlus 3T), ale nie był on wykrywany.

Na czym testowaliśmy?

Testy przeprowadziliśmy na komputerze z procesorem AMD Ryzen 7 1700 i płytą główną Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 (kontroler USB 3.2 Gen 2 z chipsetu AMD X370). Konfiguracja działała pod obsługą systemu Windows 10 64-bit (1909).

Wyniki modelu Patriot PXD porównaliśmy do trzech innych dysków zewnętrznych: ADATA SE730 i Samsung SSD T7 Touch pod USB 3.2 Gen 2 oraz Western Digital WD_Black P50 pod USB 3.2 Gen 2x2.

WD_Black P50 - wydajność w benchmarkach

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 2043,03 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 1036,95 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 1015,18 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 531,22

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 1433,62 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 770,12 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 651,68 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 364,52

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 383,96 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 84,55 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 83,59 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 78,5

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 31,56 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 27,42 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 20,47 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 19,58

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 2031,01 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 958,37 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 773,41 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 453,01

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny 4 KB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 1753,57 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 801,84 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 715,59 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 416,76

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 275,21 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 114,64 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 83,48 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 79,4

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 76,29 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 42,55 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 39,82 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 38,22

Patriot PXD szczególnie dobrze wypada przy operacjach sekwencyjnych, gdzie wyprzedza dwa pozostałe nośniki pod USB 3.2 Gen 2. Przy operacjach losowych nieznacznie przegrywa z modelem ADATA.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 1822,86 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 956,36 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 918,67 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 477,71

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 29,67 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 27,88 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 22,43 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 21,49

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 393,26 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 96,76 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 94,74 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 89,1

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 0,048 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 0,103 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 0,17 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 0,293

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 1845,4 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 881,39 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 684,23 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 408,18

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 74,52 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 38,83 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 37,39 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 36,64

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 667,92 WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 330,93 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 131,62 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 98,19

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 0,049 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 0,098 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 0,099 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 0,105

Patriot PXD ponownie bardzo dobrze wypada w testach sekwencyjnych. Przy operacjach losowych jest dobry w testach odczytu, ale w zapisie wypada wyraźnie gorzej (szczególnie to widać w teście przy większej głębokości kolejki - 4 KB-64).

Patriot PXD - wydajność w realnych zastosowaniach

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 38 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 67 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 123 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 133

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 96 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 136 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 160 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 199

Kompresja archiwum (3918 plików - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 21 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 31 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 42 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 56

Dekompresja archiwum (3918 plików - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.2 Gen 2x2) 12 Samsung SSD T7 500 GB (USB 3.2 Gen 2) 36 ADATA SE730 250 GB (USB 3.2 Gen 2) 53 Patriot PXD 1 TB (USB 3.2 Gen 2) 58

W testach rzeczywistych dysk nie wypada już tak dobrze - szczególnie to widać w teście kopiowania dużego pliku i rozpakowywania archiwum. Nowy model firmy Patriot ma problem ze spadkami osiągów, bo przy kopiowaniu większej porcji danych transfery potrafiły spaść do ~160 MB/s.

W środku zastosowano nośnik SSD M.2 NVMe, ale nie odnotowaliśmy zbyt wysokich temperatur - te przy intensywnym użytkowaniu nie przekraczały 50 stopni Celsjusza.

Tani i szybki?

Dyski SSD stają się coraz wydajniejsze, a przy tym są dostępne w coraz lepszych cenach. Dotyczy to także zewnętrznych nośników – idealnym tego przykładem jest najnowszy model firmy Patriot.

Patriot PXD to de facto standardowy dysk SSD M.2 NVMe, który został zamknięty w zewnętrznej, obudowie ze złączem USB typ C – nośnik utrzymano w eleganckiej stylistyce, a przy tym zachowano kompaktowe rozmiary. PXD to na pewno jeden z tych modeli, który może się podobać. Warto dodać, że w zestawie znajdziemy dwa kabelki: USB typ A i USB typ C, więc z nośnika można korzystać nie tylko na komputerze, ale też na nowszym laptopie czy konsoli.

Do wykorzystania pełnego potencjału dysku konieczne jest jego podłączenie pod USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) – takie złącze znajdziemy praktycznie we wszystkich kilkuletnich komputerach i laptopach (czego już nie można powiedzieć o USB 3.2 Gen 2x2 lub Thunderbolt). Wydajność nośnika wywołała u nas jednak mieszane uczucia. O ile w testach syntetycznych PXD wypada naprawdę bardzo dobrze, tak w testach rzeczywistych wychodzą problemy zastosowanej konstrukcji i nośnik odstaje od konkurencji.

Testowany dysk jest jednym z najtańszych modeli w swojej klasie – wersja o pojemności 1 TB kosztuje niecałe 800 złotych. Mówimy więc o dopłacie rzędu 100-150 złotych względem standardowych, słabszych SSD pod USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s). Czy warto dołożyć? Jeżeli zależy Wam na lepszej wydajności, na pewno warto rozważyć taką opcję.

Ocena końcowa - Patriot PXD 1 TB

dobra wydajność w benchmarkach

kompaktowa budowa

ciekawa stylistyka

w zestawie dwa kabelki - USB typ A i USB typ C

atrakcyjna cena jak na dysk pod USB 3.2 Gen 2

w testach rzeczywistych odstaje od konkurencji

80% 4.0/5

