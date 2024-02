Przedstawiciele SkyShowtime zapowiedzieli, że już wkrótce wprowadzą nowy, tańszy pakiet z reklamami. Będzie dostępny także dla Polaków.

Coraz więcej użytkowników zarzuca serwisom streamingowym, że zaczynają upodabniać się do tego, czym na początku nie chciały być - do telewizji. Reklamy są tu jednym z najczęściej przewijających się wątków. Liderzy tego sektora branży rozrywkowej zaczęli wprowadzać je już jakiś czas temu i w końcu dosięgnie to również Polski.

SkyShowtime wprowadzi pakiet z reklamami

Zarządzający SkyShowtime zapowiedzieli, że wprowadzą pakiet z reklamami na wszystkich rynkach, na jakich serwis jest oferowany. Od razu ujawnili też ceny. Najbardziej nas interesująca, czyli polska, będzie wynosić 19,99 zł miesięcznie.

Dotychczasowy plan Standard będzie po zmianach oznaczony jako Standard Plus, ale jego cena pozostanie taka sama - 24,99 zł miesięcznie.

„SkyShowtime od zawsze dąży do oferowania świetnej rozrywki w doskonałej cenie. Cały czas dbamy też o to, aby dostarczać klientom na naszych rynkach najlepsze hollywoodzkie, jak i lokalne produkcje. Dzięki naszej nowej subskrypcji z reklamami cała rodzina może cieszyć się rozrywką – już wkrótce w jeszcze bardziej przystępnej cenie" – tłumaczy Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime.

SkyShowtime z reklamami. Od kiedy?

Zmiany mają zostać wprowadzone jednocześnie na wszystkich rynkach. Stanie się to już 23 kwietnia.

Co do kwestii technicznych, poinformowano, że plan z reklamami będzie działać na tych samych urządzeniach, na których działa obecny plan. Nie ujawniono jednak, jak długie będą bloki reklamowe i co ile minut odtwarzanego materiału będą się pojawiać.

SkyShowtime dołącza do innych dużych serwisów VOD, które starają się przyciągać użytkowników tańszymi planami z reklamami. W wielu krajach mają je w ofercie Netflix, Disney+ i HBO Max, a od niedawna również Amazon Prime Video.

Źródło: SkyShowtime