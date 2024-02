Ostatnio notowania Disney+ zaczęły spadać, w związku z czym zarządzający tą platformą VOD zdecydowali się rozpocząć walkę z współdzieleniem kont.

Przy okazji omawiania wyników finansowych Disney+ podano, że w ostatnim kwartale 2023 r. stracił on 1,3 mln subskrybentów. Chociaż pozostaje jednym z najpopularniejszych serwisów streamingowych na świecie, musi postarać się o większe przychody. Wedle planów zapewni je krok, który okazał się trafny w przypadku jednego z głównych konkurentów. Chodzi o Netflix, który na wprowadzeniu zakazu współdzielenia kont nie tylko nie stracił (co niektórzy sugerowali), ale zauważalnie zyskał.

Zakaz współdzielenia konta Disney+. Albo dodatkowa opłata

Już w zeszłym roku przedstawiciele Disney+ dali do zrozumienia, zakaz współdzielenia kont jest tylko kwestią czasu. Deklarowali, że mają techniczne możliwości aby monitorować niezgodne z regulaminem praktyki użytkowników. W styczniu tego roku branżowe media zaczęły rozpowszechniać informację, że plan lada chwila zacznie być wdrażany w życie.

Hugh Johnston, dyrektor finansowy Disney+ potwierdził to, a jednocześnie podał nieco szczegółów. Jak powiedział, każdy użytkownik, którego „podejrzewa się niedopuszczalne udostępnianie konta" otrzyma możliwość zapisania się na własną subskrypcję Disney+. Co ważne, od nadchodzącego lata użytkownicy będą mogli dodawać osoby spoza gospodarstwa domowego do konta za „dodatkową opłatą”. Również w tym przypadku mamy do czynienia z powtórzeniem tego, co zrobił wcześniej Netflix. Hugh Johnston nie podał wysokości opłaty, jaką będą musieli wnieść zainteresowani. Dodatkowa opłata za udostępnianie konta Netflix wynosi 7,99 dolarów.

"Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców dzięki naszym wyjątkowym treściom. Zapłacenie za dzielenie się kontem jest dla nas szansą. To jest coś, z czego nasz konkurent bezsprzecznie korzysta, i który plasuje się przed nami. Mamy kilka bardzo konkretnych działań, które podejmiemy w ciągu najbliższych kilku miesięcy" - powiedział Hugh Johnston.

Nowe zasady na Disney+. Od kiedy?

W Ameryce Północnej zakaz dzielenia się dostępem do konta pomiędzy osobami spoza tego samego gospodarstwa domowego na Disney+ ma zacząć obowiązywać już w marcu. Można spodziewać się, że będzie to proces stopniowo rozszerzający się na poszczególne rynku.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Disney+ wprowadził zauważalne podwyżki. Właśnie w tej decyzji upatruje się przyczyny odejść niektórych abonentów. Zarządzający platformą liczą, że ci którzy zdecydowali się zostać i współdzielą konto będą skłonni przełknąć nowy zakaz.

Źródło: tomsguide, zdjęcie otwarcia: unsplash