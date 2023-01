Właśnie dziś (12 stycznia) w grach z serii World of Tanks rusza kampania zatytułowana Dzień Sądu i – jak pewnie się domyślasz – jest ona poświęcona legendarnemu akcyjniakowi science-fiction: Terminator 2. Jakie atrakcje czekają na nas w związku z tym wydarzeniem?

Dzień Sądu w World of Tanks na PC

Między 12 a 26 stycznia w pecetowej wersji World of Tanks czekać będzie na nas przepustka bitewna ze specjalnym czołgiem T-832, inspirowanym filmem Terminator 2. Pojawią się też kamuflaże inspirowane scenami z filmu oraz napisy z takim tekstami jak „Hasta la vista, baby” czy „I’ll be back”.

Każdy gracz dołączy do wydarzenia automatycznie, a jego zadaniem będzie ukończenie 50 poziomów. Do jego dyspozycji oddana zostanie ponadto czwórka nowych dowódców. I to nie byłe jakich, bo są nimi: Sarah Connor, John Connor, T-800 oraz T-1000.

W mobilnym World of Tanks Blitz również

Równolegle w mobilnym World of Tanks Blitz wystartuje operacja „Hasta la vista”. To wydarzenie zawiera 60 poziomów i potrwa aż do końca miesiąca. Każdy ukończony etap oznacza wyjątkowe nagrody z uniwersum Terminatora. Wargaming wspomina między innymi o 10 awatarach, 4 kamuflażach oraz czołgu Cyborg z legendarnym kamuflażem T-800.

Uruchamiając obie gry trudno będzie też nie zwrócić uwagi na specjalną ścieżkę dźwiękową. Tak jak można się tego było spodziewać – nawiązuje ona do muzyki z filmu Terminator 2: Dzień sądu.

Źródło: Wargaming