World of Tanks kończy 15 lat. Przygotowano prezenty dla graczy

Wargaming zaprasza na 15. rocznicę World of Tanks. Twórcy przygotowali z tej okazji prezenty dla graczy oraz ekskluzywną zawartość. Celebrowanie potrwa do końca sierpnia.

Do 31 sierpnia World of Tanks będzie regularnie otrzymywać nową zawartość: prezenty, specjalne misje, bonusy i nie tylko. Wszystko w ramach 15. rocznicy wydania gry. Oto wszystko, co czeka na graczy.

“Piętnaście lat temu, naszą misją na premierę World of Tanks było stworzenie rozgrywki czołgami, której gracze do tej pory nie doświadczyli” – mówi Wiktor Kisły, CEO Wargaming. "Od tego czasu, gra stała się czymś znacznie większym – cyfrowym hobby, które zrzesza miliony oddanych graczy na całym świecie. Wznieśmy toast za stoczone bitwy, zawarte przyjaźnie i wiele lat, które jeszcze wspólnie przed nami.”

World of Tanks: zawartość rocznicowa

Gracze zaczynają świętowanie w Garażu, gdzie czeka na nich Rocznicowy Album. Codzienne logowanie umożliwia otwieranie kopert, wspominanie kluczowych momentów z historii gry oraz zdobywanie unikalnych nagród.

W specjalnym rozdziale Rocznicowej Przepustki Bitewnej można zdobyć nowy francuski czołg ciężki VIII poziomu Brennos, unikalnych członków załogi do garażu oraz inne wartościowe nagrody w grze.

W Automacie do gier pojawi się nowy tryb Przeważająca siła ognia, dostępny przez dwa sierpniowe weekendy. Oferuje on dynamiczne bitwy w nietypowych pojazdach zdolnych oddawać tysiące strzałów na minutę.

Weterani, którzy założyli konto World of Tanks przed 14 kwietnia 2012 roku, otrzymają specjalną odznakę 15. rocznicy. W bitwach z udziałem choćby jednego weterana wszyscy gracze dostaną +15 proc. kredytów za to starcie.

Podczas rocznicowych transmisji gracze będą mogli zdobyć m.in. style 2D i 3D dla czołgów, skórki dla załóg, pojazdy premium VIII–IX poziomu oraz inne nagrody.

Z okazji 15-lecia Wargaming stworzyło specjalną kolekcję dla miłośników czołgów, obejmującą stylowe gadżety i unikatowe, ekskluzywne przedmioty dla fanów.

