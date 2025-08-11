Karty graficzne

Zapomnij o drogich kartach graficznych. AMD wydaje nowy model dla graczy

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
3 komentarzeDyskutuj z nami

Nie każdy potrzebuje drogiej, topowej karty graficznej. Firma AMD po cichu wprowadziła do oferty kartę Radeon RX 7400, która ma spełnić oczekiwania mniej wymagających graczy.

Przyzwyczailiśmy się już do premier topowych kart graficznych, których ceny sięgają kilku tysięcy złotych. Tym razem jednak mamy coś z zupełnie innej półki. Firma AMD zaprezentowała model Radeon RX 7400 – kartę opartą na starszej architekturze RDNA 3 (podczas gdy najnowsze modele korzystają już z RDNA 4). Producent zapewnia, że nowa propozycja sprawdzi się podczas grania i streamowania w rozdzielczości 1080p.

Radeon RX 7400 – specyfikacja 

Radeon RX 7400 może brzmieć jak typowa karta z najniższego segmentu wydajnościowego, ale pod względem parametrów niewiele ustępuje popularnemu Radeonowi RX 7600.

ModelRadeon RX 7400Radeon RX 7600Radeon RX 7600 XT
Układ graficznyNavi 33Navi 33 XLNavi 33 XT
Procesory strumieniowe179220482048
RT/AI28/5632/6432/64
Pamięć wideo8 GB GDDR6 128-bit8 GB GDDR6 128-bit16 GB GDDR6 128-bit
Taktowanie pamięci10 800 MHz18 000 MHz18 000 MHz
Przepustowość pamięci173 GB/s288 GB/s288 GB/s
Pobór mocy (zasilanie)55 W165 W (8-pin)190 W (2x 8-pin)
Cenab.d.1000 zł1400 zł

Na pokładzie znajdziemy układ graficzny AMD Navi 33 z aktywnymi 28 jednostkami obliczeniowymi, co przekłada się na 1792 procesory strumieniowe, 28 jednostek Ray Accelerators oraz 56 jednostek AI. Do tego dochodzi 8 GB pamięci GDDR6 z 128-bitową magistralą, ale o mocno ograniczonym taktowaniu, co wpływa na ograniczoną przepustowość VRAM.

Warto zwrócić uwagę na niewielki pobór mocy – producent określa współczynnik TGP na 55 W. Do jej działania spokojnie ma wystarczyć zasilacz o mocy 450 W (nie trzeba nawet podłączać dodatkowej wtyczki zasilającej).

Karta do tańszych komputerów 

AMD deklaruje, że Radeon RX 7400 został stworzony z myślą o graczach i streamerach korzystających z rozdzielczości 1080p. Producent nie ujawnił jednak oficjalnych wyników wydajności. Możemy być pewni, że karta ustępuje modelowi Radeon RX 7600.

Na razie Radeon RX 7400 jest dostępny wyłącznie w gotowych zestawach komputerowych, m.in. w modelu Dell Pro Tower Plus. Nie wiadomo jeszcze, czy trafi do sprzedaży detalicznej jako samodzielny produkt.

Przeczytaj także:

Komentarze

3
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    marioking
    2
    Ostatnie zdanie przeczy całemu artykułowi i samemu tytułowi :P dla graczy dla streamerów ale w sumie nie kupicie prawdopodobnie tej karty inaczej niz w zestawie :D Raczej nikomu kto już coś ma, to się nie opłaci.. a znajac ceny takich rozwiazań i tak taniej złozycie coś innego, lepszego niż takie gotowce...
    • avatar
      stalkerpl
      0
      chcesz przepłacić kup gotowy komputer masz 99% szans ze extra wydasz kase a efekt żaden
      • avatar
        zibi101
        0
        "Radeon RX 7400 może brzmieć jak typowa karta z najniższego segmentu wydajnościowego, ale pod względem parametrów niewiele ustępuje popularnemu Radeonowi RX 7600", a poniżej przepustowość pamięci zbita o 40%, pobór mocy 1/3 co sugeruje mocno w dół z zegarami na rdzeniu. To brzmi jak definicja karty z najniższego segmentu. No i prawdopodobnie karta niedostępna inaczej niż z gotowym "komputerem gamingowym, intel ultra, dysk 500..."

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login