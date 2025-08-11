Zapomnij o drogich kartach graficznych. AMD wydaje nowy model dla graczy

Nie każdy potrzebuje drogiej, topowej karty graficznej. Firma AMD po cichu wprowadziła do oferty kartę Radeon RX 7400, która ma spełnić oczekiwania mniej wymagających graczy.

Przyzwyczailiśmy się już do premier topowych kart graficznych, których ceny sięgają kilku tysięcy złotych. Tym razem jednak mamy coś z zupełnie innej półki. Firma AMD zaprezentowała model Radeon RX 7400 – kartę opartą na starszej architekturze RDNA 3 (podczas gdy najnowsze modele korzystają już z RDNA 4). Producent zapewnia, że nowa propozycja sprawdzi się podczas grania i streamowania w rozdzielczości 1080p.

Radeon RX 7400 – specyfikacja

Radeon RX 7400 może brzmieć jak typowa karta z najniższego segmentu wydajnościowego, ale pod względem parametrów niewiele ustępuje popularnemu Radeonowi RX 7600.

Model Radeon RX 7400 Radeon RX 7600 Radeon RX 7600 XT Układ graficzny Navi 33 Navi 33 XL Navi 33 XT Procesory strumieniowe 1792 2048 2048 RT/AI 28/56 32/64 32/64 Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 10 800 MHz 18 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci 173 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Pobór mocy (zasilanie) 55 W 165 W (8-pin) 190 W (2x 8-pin) Cena b.d. 1000 zł 1400 zł

Na pokładzie znajdziemy układ graficzny AMD Navi 33 z aktywnymi 28 jednostkami obliczeniowymi, co przekłada się na 1792 procesory strumieniowe, 28 jednostek Ray Accelerators oraz 56 jednostek AI. Do tego dochodzi 8 GB pamięci GDDR6 z 128-bitową magistralą, ale o mocno ograniczonym taktowaniu, co wpływa na ograniczoną przepustowość VRAM.

Warto zwrócić uwagę na niewielki pobór mocy – producent określa współczynnik TGP na 55 W. Do jej działania spokojnie ma wystarczyć zasilacz o mocy 450 W (nie trzeba nawet podłączać dodatkowej wtyczki zasilającej).

Karta do tańszych komputerów

AMD deklaruje, że Radeon RX 7400 został stworzony z myślą o graczach i streamerach korzystających z rozdzielczości 1080p. Producent nie ujawnił jednak oficjalnych wyników wydajności. Możemy być pewni, że karta ustępuje modelowi Radeon RX 7600.

Na razie Radeon RX 7400 jest dostępny wyłącznie w gotowych zestawach komputerowych, m.in. w modelu Dell Pro Tower Plus. Nie wiadomo jeszcze, czy trafi do sprzedaży detalicznej jako samodzielny produkt.