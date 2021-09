Wielki hit sprzed lat powraca. Chociaż wielu graczy ma dość wszelkiej maści remasterów i remake'ów, w przypadku Diablo II: Resurrected od początku dominowały pozytywne głosy.

Diablo II: Resurrected już dostępne

Obyło się tutaj też bez irytujących informacji o opóźnieniach, obecnej pladze branży gier. Blizzard jak obiecywał tak zrobił, w efekcie czego wrota piekieł zostały otwarte dziś punktualnie o godzinie 17:00 naszego czasu.

Nic nie wydarzyło się też w kontekście platform docelowych, gra trafiła na PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, a także Nintendo Switch. Jeśli preferujecie PC to być może zechcecie zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi lub naszymi testami na zintegrowanych kartach graficznych.

Premiera Diablo II: Resurrected i problemy z serwarami

Pierwsze recenzje zaczynają powoli napływać i póki co jest dobrze, średnia ocen przekracza 80%. A do weryfikacji jest tu naprawdę sporo wcześniejszych obietnic twórców. Mówili bowiem nie tylko o nowej oprawie graficznej i wsparciu rozdzielczości 4K, ale też zremasterowanej oprawie dźwiękowej, nowych przerywnikach filmowych, ulepszonym interfejsie, rozbudowanej skrytce, a także odświeżonych rankingach czy wprowadzeniu obsługi progresji międzyplatformowej.

Niestety premiera nie przebiega idealnie. Pojawiają się zgłoszenia niezadowolonych graczy, niektórzy mają problemy z rozpoczęciem rozgrywki. A nawet gdy to się uda, też nie w każdym przypadku jest idealnie bo pojawiają się inne niepożądane zjawiska. Okazuje się, że Blizzard ma kłopoty z serwerami, wiele wskazuje na to, że nie zostały odpowiednio przygotowane na prawdopodobnie bardzo duże zainteresowanie. Trwają prace mające na celu poprawę sytuacji. Miejmy nadzieję, że zostaną zakończone szybciej niż było to w przypadku premiery Diablo 3.

Czego brakuje Diablo II: Resurrected?

Już po premierze gra ma zostać wzbogacona o obsługę technologii NVIDIA DLSS. Póki co nie podano jednak jakiegokolwiek terminu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innej kwestii, w nieokreślonej przyszłości zostaną wprowadzone rankingi. Nie należy za to spodziewać się fizycznych wydań gry, ma być oferowana wyłącznie za pośrednictwem cyfrowej sprzedaży.

Planujecie przygodę z Diablo II: Resurrected? A być może już ją rozpoczęliście?

Źródło: twitter: Blizzard CS - The Americas