Blizzard wypuścił kolejny zwiastun promujący Diablo II: Resurrected. Krótki, ale jak niemal zawsze w przypadku tego producenta interesujący, a dodatkowo tym razem ze znaną twarzą.

Simu Liu promuje Diablo II: Resurrected

Blizzard często zbiera pochwały za materiały promujące jego gry, nie inaczej jest przy Diablo II: Resurrected. Widzieliśmy już między innymi dwie sekwencje filmowe oraz zwiastun z Mroczną Trójcą, a teraz światło dzienne ujrzał zwiastun aktorski. To oznacza, że nie pojawiają się sceny na silniku gry czy z samej rozgrywki, ale prawdziwi aktorzy. Przede wszystkim Simu Liu, który prawdopodobnie rozpoczyna teraz lepszy okres w swojej karierze. Nie tyle za sprawą tego zwiastuna, ale z racji roli w najnowszym filmie spod szyldu Marvela - Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, który dopiero co trafił do kin, a zmierza też na Disney+.

Zwiastun aktorski Diablo II: Resurrected

O której premiera Diablo II: Resurrected?

Czekacie na Diablo II: Resurrected? Jeśli tak to pewnie wiecie, że do premiery można odliczać już nie dni, ale godziny. Odświeżona wersja tej kultowej produkcji ma zadebiutować jutro, 23 września. Producent zdecydował, że możliwość zabawy wystartuje we wszystkich regionach w tym samym momencie. Dla nas oznacza to konieczność poczekania do godziny 17:00.

Przypomnijmy jeszcze, że na liście platform docelowych znajdują się komputery z systemem Windows oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, a także Nintendo Switch. Być może niektórych ucieszy też opcja załadowania zapisanego pliku z rozgrywką z oryginalnego Diablo II. O ile ktoś je przez tyle lat przechował.

Źródło: Diablo PL