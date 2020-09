Na temat Marvel's Avengers było w ostatnich tygodniach dość głośno. Zgodnie z zapowiedziami dziś ma miejsce premiera tego tytułu.

Marvel's Avengers debiutuje na PC i konsolach

Marvel's Avengers trafia jednocześnie na trzy wiodące platformy sprzętowe, czyli PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Rodzimy wydawca, firma Cenega, zadbał o pełną polską wersję językową (dubbing).

Od razu pojawiają się zapowiedzi, że gra będzie systematycznie rozbudowywana. Dodatki mają przynosić nowe wątki fabularne, a także dodatkowych bohaterów, przeciwników, nowe typy misji czy lokacje. Od pewnego czasu pewne jest też, że gra trafi na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X - po ich rynkowym debiucie. Kupujący wersję na obecną generację będą mogli za darmo zaktualizować grę do nowej generacji. Będzie możliwa też rozgrywka międzygeneracyjna.

„Zasadniczo, Marvel’s Avengers to gra opowiadająca o nadziei w superbohaterskim uniwersum. Naszą historię opowiadamy z perspektywy Kamali Khan, znanej również jako Ms. Marvel, niepoprawnej optymistki, która wykorzystuje swoją pasję, wrodzoną ciekawość, dar intelektu oraz rosnące moce, by ujawnić światowy spiek, co ostatecznie prowadzi do ponownego zgromadzenia i odbudowania potęgi Avengersów.” - Shaun Escayg, dyrektor kreatywny Marvel’s Avengers

Rekordowa beta Marvel's Avengers, ale pierwsze recenzje nie porywają

Przed premierą zainteresowani gracze mieli szansę na udział w beta testach. Okazuje się, że było ich naprawdę wielu. Z oficjalnego komunikatu wydawcy dowiadujemy się, że można mówić tutaj o łącznie 6 milionach graczy testujących Marvel's Avengers, a w przypadku PlayStation 4 nawet o rekordzie. Nigdy wcześniej nie było gry, której beta testy na platformie Sony miałyby tak duże wzięcie.

A heroic achievement — the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg — Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020

Nie można jednak zakładać, że tak samo będzie z finalną wersją. Niektórzy mogli się przecież po beta testach zniechęcić. To możliwe, bo te pokazały kilka mankamentów Marvel's Avengers, o których szerzej pisaliśmy w naszych pierwszych wrażeniach z rozgrywki.

Recenzje zdają się je potwierdzać. Teksty pojawiają się jednak dość powolnie, niektórzy wstrzymują się z finalną oceną i dają sobie więcej czasu na sprawdzenie rywalizacji online, która jest tu dość istotną częścią całości. Z już opublikowanych średnia wynosi około 75%.

Worth Playing - 85%

Shacknews - 80%

Gamers Heroes - 80%

Trusted Reviews - 70%

Digitaltrends - 60%

Jeuxvideo.com - 65%

