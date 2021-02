Jak poinformował Jason Schreier, Dragon Age 4 nie zaoferuje jakichkolwiek elementów multiplayer, będzie grą wyłącznie dla pojedynczych graczy. I chociaż pracuje nad nią BioWare, to zielone światło na realizację takiego scenariusza musiało dać EA. I właśnie to zrobiło. Dlaczego?

Wszystko podyktowane zostało rzecz jasna finansami. Pod uwagę wzięto sprzedaż i ogólne przyjęcie Star Wars Jedi: Upadły Zakon oraz Anthem, które oceniane są odpowiednio jako duży sukces i porażka. Jason Schreier powołuje się tutaj na własne, anonimowe źródła, ale mówmy o jednym z najlepiej poinformowanych branżowych dziennikarzy, w związku z czym wszystko wypada traktować jak najbardziej poważnie.

BTW I should elaborate on one thing. Although some people within BioWare have been pushing for this, as the story says, there are also people at BioWare who very much wanted DA4 to be a multiplayer service game. Reality is never as simple as "EA wants X; BioWare wants Y."