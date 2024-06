EA Sports FC 24 z darmową zawartością. W sam raz na Euro 2024

EA Sports FC 24 wzbogaci się o nową, darmową zawartość. To prezent od twórców z okazji zbliżającego się piłkarskiego święta - mistrzostw Europy w piłce nożnej 2024.

Kto by się spodziewał, że Euro 2024 zagości w EA Sports FC 24. Zaskoczenia nie ma, wszak piłkarska seria gier, kryjąca się niegdyś za nazwą FIFA, w przeszłości regularnie wzbogacała się o podobne aktualizacje.

Euro 2024 w EA Sports FC 24 za darmo

Euro 2024 tuż za rogiem. Już 14 czerwca na stadionie Allianz Arena gospodarze turnieju, czyli Niemcy, zmierzą się z reprezentacją Szkocji w ramach inauguracyjnego spotkania. Z kolei wirtualne Euro 2024 trafi do gry EA Sports FC 24 nieco wcześniej, bo 6 czerwca.

Ta zawartość jest darmowa - wystarczy posiadać podstawową wersję gry na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S lub Nintendo Switch. Co konkretnie wprowadzi darmowa aktualizacja? Szczegółów brak, ale logika (oraz poprzednie aktualizacje związane z wielkimi turniejami) podpowiada, że na graczy czeka multum elementów kosmetycznych związanych z Euro 2024, nowe stadiony, czy tryb Euro 2024, dzięki któremu rozegramy turniej piłkarski w domowym zaciszu. Jest coś jeszcze.

W tym miejscu warto przypomnieć, że wszyscy ci, którzy zdążyli zagrać w EA Sports FC 24 do 16 stycznia 2024 r., otrzymali jedną z gwiazd europejskiej piłki jako niewymienną kartę zawodnika Ultimate Team do Euro 2024. Udostępnione gwiazdy futbolu to:

Jack Grealish – Anglia

Ousmane Dembélé - Francja

Federico Chiesa - Włochy

Florian Wirtz - Niemcy

Virgil Van Djik – Holandia

Alvaro Morata – Hiszpania

