Ekipa Codemasters opublikowała oficjalny zwiastun, zapowiadający jej nową grę: EA Sports WRC. To pierwsza gra rajdowa zaprojektowana w pełni z myślą o sprzęcie nowej generacji.

EA Sports WRC to tytuł najnowszej gry rajdowej studia Codemasters, które od paru ładnych lat jest już częścią rodziny Electronic Arts. Z przedstawionych zapowiedzi wynika, że będzie to godny następca serii DiRT Rally, a zarazem pierwsza pełnoprawna „rajdówka” stworzona z myślą o nowej generacji urządzeń. Trafi na pecety oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Zobacz oficjalny zwiastun EA Sports WRC:

Zapowiedź EA Sports WRC – to następca DiRT Rally 2.0

W EA Sports WRC „każdy etap to walka z czasem, terenem i samym sobą”, jak zapowiada ekipa Codemasters. „To jest gra rajdowa, którą zawsze chcieliśmy zrobić, łącząca głęboką wiedzę i doświadczenie naszego studia z mocą oficjalnej licencji WRC, reprezentującej szczyt rajdowych sportów motorowych. Nowy silnik gry pozwolił nam przesunąć rajdy na granicę tego, co uważa się za możliwe”. Dodajmy, że bazą dla gry jest Unreal Engine, ale wzbogacony o fizykę znaną z DiRT Rally.

Skoro już wspomniano o licencji, w grze czekać będzie na nas 18 oficjalnych lokalizacji Rajdowych Mistrzostw Świata, z dłuższymi i bardziej szczegółowymi etapami. Nie zabraknie ani asfaltowych, ani szutrowych, ani śnieżnych odcinków. Spróbujemy na nich swoich sił zasiadając za wirtualnymi kierownicami 10 aktualnych pojazdów WRC, WRC2 i Junior WRC, a także 68 kultowych samochodów reprezentujących sześć ostatnich dekad.

„Zaawansowany system dynamicznego prowadzenia udoskonala oryginalny model Codemasters i zapewnia graczom najbardziej realistyczne wrażenia z jazdy w terenie” – zachwalają twórcy. Wspominają przy tym, że współpracowali z producentami samochodów oraz kierowcami, na czele z Jonem Armstrongiem. Dla graczy, którzy przyjemność stawiają jednak ponad realizm, pojawi się możliwość modyfikacji systemu jazdy.

„Realizm obejmuje także strefę audio, w której dźwięk każdego samochodu jest misternie odwzorowany, a nowe wskazówki dotyczące trasy, w tym uproszczone polecenia dla początkujących kierowców, dostarczają graczowi bardzo potrzebnych informacji podczas walki na każdym etapie” – dodaje producent. Dopełnieniem całości będzie natomiast wieloplatformowy tryb wieloosobowy dla 32 graczy.

Kiedy premiera EA Sports WRC?

Premiera gry EA Sports WRC odbędzie się 3 listopada 2023 roku. Jeśli jednak zdecydujesz się na zamówienie przedpremierowe, to będziesz mieć szansę na to, by zabawę rozpocząć kilka dni wcześniej, konkretnie: 31 października.

Źródło: EA, Codemasters