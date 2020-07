Test Drive Unlimited Solar Crown to kolejna odsłona dobrze znanej, chociaż w ostatnim czasie nieco zakurzonej serii. Twórcy mają ambitne plany, ale póki co nie chcą za wiele o nich mówić.

Zapowiedziano Test Drive Unlimited Solar Crown

Pierwsza odsłona serii Test Drive debiutowała w 1987 roku, ostatnia w 2011 roku. Nawet jeśli dodamy do tego spin-off z 2012 roku to nie da się zaprzeczyć, że dość długo pozostawała ona w cieniu. Wyście z niego ma być możliwe dzięki Test Drive Unlimited Solar Crown, nad którym pracuje studio Kylotonn kojarzone głównie z racji serii WRC.

Póki co wielu szczegółów nie ujawniono. Dowiedzieliśmy się jednak, że do dyspozycji graczy oddana zostanie wyspa, która zostanie odtworzona w skali 1:1. Wprawdzie nie musi to oznaczać, ale sugeruje duży teren do zwiedzania, oczywiście zza kierownicy. Teren, który ma być w pełni otwarty. Niestety to tyle, trudno też wyciągać jakiekolwiek wnioski na podstawie pierwszego zwiastuna zapowiadającego grę.

Test Drive Unlimited Solar Crown na dwóch generacjach konsol

Z uwagi na bardzo skromną dawkę informacji dotyczących rozgrywki, nie dziwi fakt, że twórcy nie odkryli również kart dotyczących premiery.

Niektóre źródła sugerują, że mimo wszystko premiera Test Drive Unlimited Solar Crown nie musi być bardzo odległym wydarzeniem. Trudno jednak spodziewać się jej przed końcem tego roku. Głównymi platformami docelowymi będą podobno konsole PlayStation 5 i Xbox Series X, chociaż twórcy nie zamierzają rezygnować z PlayStation 4 i Xbox One. Pewność zyskamy jednak dopiero po oficjalnym komunikacie.

