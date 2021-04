Wiemy już, kiedy przyjdzie nam poznać pełną historię Edge of Eternity. Gra jest już prawie gotowa i jeszcze przed wakacjami ujrzy światło dzienne.

Edge of Eternity – intrygujące jRPG z datą premiery

Ma być hołdem dla klasyków gatunku jRPG. Wkrótce przekonamy się, czy godnie wywiąże się z tego zadania. Edge of Eternity zadebiutuje 8 czerwca, a właściwie: tego właśnie dnia opuści program Wczesnego Dostępu na Steamie, w którym znajduje się od ponad dwóch lat. Aby uczić tę zapowiedź ekipa Midgar Studio opublikowała świeżutki zwiastun. Sprawdź go i przekonaj się, czy jest to tytuł dla ciebie.

Obejrzyj najnowszy zwiastun Edge of Eternity:

W Edge of Eternity trafimy do fantastycznego świata, w którym stoczymy angażujące bitwy w unikalnym systemie walki turowej. A przynajmniej tak brzmi oficjalna zapowiedź tej produkcji. Akompaniamentem dla naszych potyczek będzie muzyka Yasunoriego Mitsudy, a oprócz tego istotną rolę odegra jeszcze system rzemiosła.

40 godzin zabawy w fantastycznym świecie. Za ile?

Pełna wersja gry, która zadebiutuje już w czerwcu, zawierać będzie między innymi poprawki związane z wydajnością i optymalizacją. Przede wszystkim jednak poznamy wreszcie pełną historię. Jeśli jesteś na bieżąco, to czekać na ciebie będą jeszcze dwa rozdziały, wieńczące opowieść o rozdartym wojną świecie Heryon. Przygotuj się na 5-10 dodatkowych godzin zabawy, a jeśli zaczynasz od zera, to na dużo, dużo więcej (twórcy mówią konkretnie o około 40 godzinach).

Tylko do 13 kwietnia możesz kupić Edge of Eternity z 33-procentowym rabatem i zapłacić tylko 60,29 zł. Ale wersja pecetowa nie będzie jedyna. Pod koniec roku gra trafi też na konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. Będzie również dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

Źródło: Rock Paper Shotgun, Dark Side of Gaming

