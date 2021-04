NieR Replicant ver. 122474487139 osiągnęło złoty status. Nic już więc nie stoi na przeszkodzie, by gra zadebiutowała w zapowiedzianym wcześniej terminie – przed końcem tego miesiąca.

Premiera NieR Replicant ver. 122474487139… bez opóźnień

W potoku newsów o opóźnionych premierach trafiła nam się dobra wiadomość: NieR Replicant ver. 122474487139…, czyli odświeżona wersja niezwykłego erpega sprzed dziesięciu lat, zadebiutuje w terminie. Data 23 kwietnia 2021 roku została potwierdzona przez twórców, którzy pochwalili się oficjalnym zakończeniem prac nad swoją produkcją. Ta pozwoli nam poznać (lub przypomnieć sobie), co działo się przed wydarzeniami przedstawionymi w (genialnym przecież) NieR: Automata.

Nieczęsto cieszymy się na zapowiedzi odświeżonych tytułów, ale jest co najmniej kilka dobrych powodów, by widzieć w NieR Replicant ver. 122474487139… potencjalnie jedną z najlepszych gier 2021 roku. Po pierwsze: „oryginał” był naprawdę dobry, a jednak nie zyskał zbyt dużej popularności w naszej części świata – czas to zmienić. Po drugie: twórcy nie poszli na łatwiznę i oprócz upiększonej grafiki serwują nam również nowe wątki fabularne z dodatkowymi postaciami i wiele innych elementów. Wreszcie – Automata pokazała, że w tej serii drzemie olbrzymi potencjał, więc dobrze widzieć, że jest wykorzystywany.

Zobacz gameplay NieR Replicant ver. 122474487139…:

(Zapraszające nas do postapokaliptycznego świata i przedstawiające opowieść o wojowniku próbującym ocalić swoją chorą siostrę) NieR Replicant ver. 122474487139… zmierza na konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz pecety. Jeśli interesuje cię ta ostatnia wersja, to upewnij się, że masz w obudowie nie gorsze podzespoły niż Intel Core i5-6400, GeForce GTX 960 i 8 GB RAM-u, a najlepiej gdy jest to coś pokroju GTX 1660 i 16 GB RAM-u – wtedy możesz liczyć na 60 klatek w Full HD.

Źródło: Square Enix, Gaming Bolt, PlayStation, informacja własna

