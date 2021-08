Organizacja EISA zrzeszająca przedstawicieli kilkunastu redakcji europejskich czasopism i serwisów internetowych, które zajmują się tematyką mobilną, dokonała wyboru najlepszych telefonów i akcesoriów na rok 2021/2022

Samsung dopiero niedawno zaprezentował swoje najnowsze składane telefony i być może to powód, dla którego żaden jego produkt nie znalazł się w rankingu EISA 2021/2022, na który składają się najlepsze w 9 różnych mobilnych kategoriach urządzenia. Xiaomi również nie ma żadnej nagrody w tegorocznym dorobku, choć jest liderem branży. Za to Huawei, którego smartfonową przyszłość nawet po premierze HarmonyOS 2 wielu widzi dziś już jedynie w czarnych barwach, nagrodzono dwa razy. Ale wcale nie za najlepszy aparat w telefonie.

Najlepsze produkty w klasie mobilnej EISA 2021-2022 Poniżej kompletna lista nagrodzonych w klasie produktów mobilnych. Najlepszy smartfon zaawansowany 2021-2022 - OPPO Find X3 Pro

Najlepszy smartfon 2021-2022 - Apple iPhone 12 Pro Max

Najlepszy smartfon multimedialny 2021-2022 - Sony Xperia 1 III

Najlepszy smartfon składany 2021-2022 - Huawei Mate X2

Smartfon najlepszy zakup 2021-2022 - TCL 20 Pro 5G

Najlepszy smartwatch 2021-2022 - Huawei Watch 3 Pro

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe 2021-2022 - Philips Fidelio L3

Najlepszy głośnik mobilny 2021-2022 - We. By Loewe We. HEAR 2

Najlepsze słuchawki dokanałowe 2021-2022 – LG TONE Free FP8

Huawei z aż dwiema nagrodami

Można zastanawiać się, czy zestawienie najlepszych produktów według ekspertów EISA, odpowiada faktycznym nastrojom i sytuacji w branży mobilnej. Bo oto mamy aż dwa urządzenia Huawei. Składany Huawei Mate X2, o którym krótko pisaliśmy już na naszym portalu. A także Huawei Watch 3 Pro. Zarówno telefon jak i zegarek są świetnymi urządzeniami od strony technicznej. Ale Mate X2 miałby problem z zaaklimatyzowaniem się w naszej rzeczywistości. Nie tylko ze względu na brak usług Google, ale też i cenę, która sugeruje zamożnego klienta.

Nagrodzone telefony, to z jednym wyjątkiem, drogie konstrukcje

W zasadzie prawie wszystkie 5 telefonów jakim przyznano różne plakietki EISA 2021/2022 to produkty dobre, ale drogie. Prawie, bo mniej popularnej w Polsce marki TCL, model TCL 20 Pro 5G, który kosztuje w sklepach około 1200 złotych wyróżniono mianem najlepszego zakupu. Pozostałe nagrodzone modele to w zasadzie niedostępny w Polsce OPPO Find X3 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max i Sony Xperia 1 III. Jak widać na pewno nie odzwierciedlają one trendów zakupowych, z których wynika, że to Xiaomi jest najbardziej „uznawaną” przez użytkowników firmą.

Oprócz zegarka, nagrody przyznano także produktom audio. W sekcji mobilne urządzenia znalazły się aż trzy takie produkty. W tym słuchawki LG TONE Free FP8, nieco lepiej wyposażone od bardzo pozytywnie ocenianych przez Tomasza LG TONE Free FN7. Słuchawki i akcesoria audio to w zasadzie już jedyna szansa LG na zaistnienie pod własną marką w kategoriach typowo mobilnych po rezygnacji z produkcji telefonów. Poza tym mamy nauszne słuchawki bezprzewodowe Philips Fidelio L3 oraz przenośny głośnik We. By Loewe We. HEAR 2.

Źródło: EISA, inf. własna