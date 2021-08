Od dłuższego czasu sytuacja na rynku smartfonów w kontekście naszego kraju wydawała się ustabilizowana. Okazuje się, że dzięki realme znów mamy do czynienia z istotnymi przetasowaniami.

realme trzecim dostawcą smartfonów w Polsce

Nikogo nie zaskakują już wzmianki, iż telefony Xiaomi są najpopularniejsze w Polsce. Można było przyzwyczaić się przy tym, iż za plecami lidera niezmiennie plasują się Samsung oraz Apple. Aż do teraz.

Najnowsze dane opublikowane przez firmę analityczną Canalys pokazują bowiem, iż w drugim kwartale tego roku TOP 3 dostawców smartfonów do polskich sklepów stanowiły Xiaomi, Samsung oraz realme. To ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, dane za wcześniejszy kwartał nie lokowały realme nawet w TOP 5. Po drugie, imponuje wzrost w ujęciu rok do roku, który wyniósł aż 10685%.

realme chce gonić Xiaomi

W ogólnym rozrachunku widać trend, iż zyskują także inni chińscy producenci, podczas gdy Samsung i Apple notują zauważalne spadki. Podobnie sytuacja zaczyna wyglądać przy uwzględnieniu całego naszego kontynentu, o czym pisaliśmy w zeszłym tygodniu na podstawie danych Strategy Analytics. Wprawdzie tam realme plasuje się na 5. pozycji, ale też odnotowało ogromny wzrost.

Przedstawiciele tego producenta już chwalą się, iż w 3 lata udało mu się przekroczyć barierę 100 milionów sprzedanych smartfonów. Dodając, że jest teraz najszybszą na świecie marką tego typu urządzeń, która może pochwalić się takim osiągnięciem. Zapowiadana ofensywa okuje się zatem przynosić sukcesy, wyniki za drugi kwartał tego roku to w głównej mierze zasługa dobrze przyjętej serii realme 8.

Mieliście już do czynienia ze smartfonami realme?

Źródło: Canalys