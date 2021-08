Najnowsze dane ujawnione przez Strategy Analytics to kolejny powód do radości dla Xiaomi. Chiński producent może już z pełnym przekonaniem twierdzić, że przekonał do siebie mieszkańców Europy.

TOP dostawców smartfonów w Europie. Xiaomi na czele

Nie tak dawno pisaliśmy, iż Xiaomi dostarcza do sklepów więcej smartfonów od Apple i biorąc pod uwagę globalny rynek tego typu urządzeń może pochwalić się już drugą pozycją. Wedle Strategy Analytics, jeszcze lepiej ma się na naszym kontynencie, gdzie po raz pierwszy wdrapało się tam gdzie od pewnego czasu jest w Polsce, czyli na fotel lidera.

W drugim kwartale 2021 roku Xiaomi dostarczyło do sklepów 12,7 mln swoich smartfonów. Niewiele gorszy wynik odnotował Samsung, we wspomnianym okresie w sklepach wylądowało 12 mln smartfonów z jego logo. Tyle tylko, że dotychczasowy lider w przeciwieństwie do Xiaomi nie zanotował dużego wzrostu, ale zauważalny spadek notowań.

„Dostawy smartfonów Samsung do Europy spadły o 7% r/r, co przekłada się na wynik 12 mln sztuk w II kwartale 2021 roku. Samsung radzi sobie dobrze z nowymi modelami 5G z serii Galaxy A, ale napotyka na mocną konkurencję w postaci Apple w najwyższym segmencie i chińskich dostawców w segmencie budżetowym, nie wykorzystał też upadku Huawei w Europie.” - Neil Mawston, Executive Director w firmie Strategy Analytics

Chińska ofensywa to nie tylko Xiaomi

Zastanawiając się, jaki chiński telefon kupić można usłyszeć odpowiedzi obejmujące nie tylko modele Xiaomi. Mamy jeszcze kilka dość dobrze rozpoznawalnych marek z Państwa Środka, omawiane dane opublikowane przez Strategy Analytics pokazują, że niektóre z nich mocno rosną w siłę.

Największe wzrosty w drugim kwartale 2021 roku odnotowały Oppo oraz realme. O ile w przypadku Oppo wzrost liczby dostarczonych do sklepów smartfonów wyniósł 180%, o tyle w przypadku realme było to aż 1800%. Imponujące. Strategy Analytics wskazuje tutaj na mocno promowaną i ostatecznie dobrze przyjętą serię realme 8.

Źródło: Strategy Analytics