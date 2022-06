Oprogramowanie aparatu vivo V23 5G wyposażono w wiele praktycznych funkcji, które mogą być przegapione przez początkujących użytkowników tego telefonu. Oto najciekawsze z nich i jak z nich korzystać

4,2/5

Większość użytkowników aparatów smartfonowych ogranicza się do automatyki i ustawień, które są domyślne w ich oprogramowaniu. W wielu przypadkach to właściwa strategia, która pozwala uzyskać satysfakcjonujące fotografie. Jednak prawie zawsze to tylko fragment prawdziwego potencjału na jaki pozwalają aparaty danego telefonu. W przypadku vivo V23 5G skorzystanie z tych „ukrytych” funkcji pozwoli uzyskać zdjęcia przynajmniej o poziom lepsze niż wydawałoby się to możliwe. Lepsze nie zawsze oznacza doskonalsze technicznie, czy detaliczniejsze, ale też po prostu takie jakich oczekiwaliśmy w danej sytuacji fotograficznej. Bo automatyka, jaka by nie była sprytna, nie zawsze działa po naszej myśli.

Przede wszystkim nie unikajmy dodatkowych narzędzi

Korzystanie z dodatkowych funkcji w aparatach vivo V23 5G może wydawać się trudne i podobnie jak w przypadku innych telefonów użytkownicy skłonni są odpuścić sobie ten etap wtajemniczenia. Niesłusznie, bo trudno tu cokolwiek zepsuć, a nawet jeśli to telefon przecież zawsze pozwoli na powtórkę sesji z innymi ustawieniami. O ile oczywiście motyw nie odmówi chęci kooperacji z fotografującym. Dlatego tym bardziej warto poznać dodatkowe funkcje vivo V23 5G zawczasu i je przetestować. W tym tekście prezentujemy wam:

Szybka korekta nasycenia barw i ekspozycji

W przypadku większości zdjęć elementem, który chcemy jak najszybciej skorygować na etapie fotografowania jest nasycenie kadru kolorami i ewentualnie korekta ekspozycji. Należy oczywiście pamiętać, że korekta ekspozycji nie zastąpi trybu HDR, który na żywo poprawi prześwietlone/niedoświetlone fragmenty zdjęć. Niemniej korekta jest bardzo przydatna, gdy pozwala pokreślić elementy kadru, które akurat dla nas są najistotniejsze. Ewentualne prześwietlenie lub niedoświetlenie zdjęcia w wyniku korekty ekspozycji nie musi być błędem jeśli jest zamierzone.

Funkcja szybkiej korekty barw i ekspozycji kryje się pod nazwą Mistrz efektów w menu aparatu. Jeśli nie działa upewnijmy się, że jest aktywowana

W oprogramowaniu aparatu vivo V23 5G w trakcie kadrowania zdjęcia korektę nasycenia kolorów uzyskamy przeciągając palcem po ekranie prostopadle do dłuższej krawędzi wyświetlacza. Z kolei korektę ekspozycji równolegle do tej krawędzi. Ruch w lewo/dół zmniejszy nasycenie, wprowadzi korektę na minus (przyciemni zdjęcie), a ruch w prawo/górę zwiększy nasycenie lub skoryguje ekspozycję na plus (rozjaśni zdjęcie).



Tryb szybkiej korekty nasycenia barw i ekspozycji (ustawione wartości wyświetlone na żółto po lewej stronie ekranu)

W trakcie wykonywania korekty na górnej/bocznej okna aplikacji wyświetlą się piktogramy wskazujące stopień korekty. Co jest tu istotne, zmiany dokonywane w ten sposób są wprowadzane przez vivo V23 5G momentalnie. Daje to duży komfort w sytuacjach, gdy czasu na zmiany jest niewiele, a nie chcemy też zmieniać punktu ostrzenia aparatu i pomiaru światła.

Korektę ekspozycji możemy bowiem uzyskać także wybierając punkt ostrości poprzez dotknięcie wybranego miejsca na podglądzie kadru, a potem użycie suwaka wokół tego punktu. To jednak dużo mniej wygodna opcja, często jedyna w trybie Zdjęcie (Auto) w przypadku innych marek telefonów.

Autofokus, który podąży za naszymi oczami, twarzą, sylwetką

Nie jest tajemnicą, że bezlusterkowce wyposażone są w funkcje AF, których sprawność i stopień zaawansowania trudno jest dziś zrealizować w telefonach. Niemniej ich producenci starają się wdrażać te wszystkie rozwiązania, których przeniesienie nie sprawia problemu.



Tryby AF ze śledzeniem



AF w trybie wykrywania twarzy

I tak w vivo V23 5G mamy do dyspozycji podczas fotografowania (a także filmowania) możliwość aktywacji autofokusu, który koncentruje się na oczach modela/modelki, jego twarzy czy całej sylwetce. Te funkcje można aktywować w rozwijanym menu aparatu. Gdy są aktywne oprogramowanie aparatu podąża z ostrością za oczami, twarzą lub sylwetką zależnie od tego jak ciasny jest kadr.

Makijaż w telefonie? To możliwe i nic nie kosztuje

Makijaż i to nie tylko w przypadku pań, ale również panów, potrafi być długą procedurą, a nadto wymagającą nakładów finansowych. A często upiększamy się tylko do zdjęć. W przypadku vivo V23 5G dostajemy rozbudowany zestaw narzędzi do cyfrowego makijażu, ale także korekty kształtu twarzy, której często nie da się osiągnąć prosto za pomocą kosmetyków.

Funkcja Upiększanie dostępna jest w trybie Portret po wybraniu piktogramu z głową modelki w przednim i tylnym aparacie. Funkcja Makijaż dostępna jest z kolei tylko w przednim aparacie

Upiększanie może działać w trybie Naturalny (lub Klasyczny w przypadku przedniego aparatu), gdy automatyka oprogramowania dobiera korektę, albo w trybie samodzielnym, gdy modyfikujemy to co zaproponował nam telefon.



Podstawowa korekta, czyli wygładzanie

I tak możemy dokonać wygładzenia cery, zmiany jej odcienia, wybielić twarz, skorygować kształt twarzy (szerokość, wysokość, uwydatnienie policzków, szczęki), zmodyfikować cechy profilu (podbródek, usta, nos), zmienić rysy twarzy (usta, nos i przerwa między nimi, rozstaw oczu).



Korekta kształtu ust

Gdy wykonujemy sobie selfie to zwykle mamy więcej czasu by wprowadzić dodatkowe korekty o charakterze cyfrowego makijażu. Oprogramowanie zaoferuje liczne opcje koloru ust, cieni nad oczami, wybarwienia policzków. Dodatkowo możemy też skorzystać z opcji filtrów barwnych, które nadają ogólnie zdjęciom różną tonację barwną. Ta ostatnia funkcja działa także w przypadku zdjęć wykonywanych tylną kamerą.

Upiększanie może czasem być zbyt agresywne, szczególnie gdy usuwa charakterystyczne dla naszej twarzy pieprzyki. Dlatego w głównym menu aparatu vivo V23 5G mamy przełącznik funkcji Usuń pieprzyki, której deaktywacja pozwoli zachować te elementy naszej urody.

Upiększanie i cyfrowy makijaż to z pewnością funkcje, który użycie wymaga od nas odrobiny cierpliwości, ale warto z nich skorzystać gdy dbamy o swój wizerunek.

Nie znasz się na portretach. Żaden problem, ważne że vivo V23 5G się zna

vivo V23 5G wyposażono w rozbudowany tryb portretowy, zarówno dla przednich jak i tylnego aparatu głównego, jednak możecie poczuć się zniechęceni nie tyle obfitością funkcji co obawami, że w ogóle uda się wam zrobić ciekawie wyglądający portret.

Funkcja z propozycjami Postawa dostępna jest w trybie Portret po wybraniu piktogramu z głową modelki

Owszem, warto przed sesją portretową liznąć trochę teorii, ale nawet bez niej vivo V23 5G pozwoli zrobić poprawne zdjęcia. W tym celu pomocny jest asystent postawy, który nakłada na fotografowany kadr kontur sylwetki modela/modelki lub grupy i wyświetla w ramce przykładowe zdjęcie. Do nas należy odpowiednie pokierowanie fotografowanymi osobami, by przyjęły one postawę zgodną z tymi konturami. I gotowe, można robić zdjęcie portretowe.



Pomocnik dla postawy w przypadku portretu w vivo V23 5G

Do dyspozycji mamy dziesiątki różnych ustawień, odpowiednich dla różnych sytuacji, nastrojów. Nie wyczerpują one całego repertuaru dobrego portrecisty, ale są doskonałym wsparciem na początek.

W ustawieniach aparatu jest także funkcja Kadrowanie portretu, która asystuje w przypadku trybów Zdjęcie i Portret przy aparacie tylnym. Sugeruje ona zmianę pozycji modela/modelki, gdy ten nie znajduje się w odpowiednim miejscu kadru. Gdy właściwie ustawimy kadr, uruchomi się krótkie odliczanie i zdjęcie zostanie wykonane automatycznie.

Trybu Pro nie należy się bać. Jest przyjazny tak jak zwykły tryb Zdjęcie

Zwykle myśląc o trybie Pro, czy to w aparacie cyfrowym czy w smartfonie, przychodzi nam do głowy multum ustawień, które trzeba wykonać zanim będzie możliwe zrobienie dobrego zdjęcia. W praktyce tryb Pro, choć na swój sposób manualny, jest rozszerzeniem trybu Auto i w podstawowej konfiguracji działa identycznie.

Dopiero gdy wybierzemy ustawienia ISO, czas ekspozycji, balans bieli i ostrość, a potem wprowadzimy zmiany, coś innego zaczyna się dziać. Jednak zawsze można wrócić do automatyki, a manipulując na przykład czasem, polegać na automatyce ISO, która przypilnuje, by ostateczne naświetlenie kadru było właściwe.



Tryb Pro z korektą czasu ekspozycji i ustawionym na stałe ISO 125 w vivo V23 5G

Tryb Pro w vivo V23 5G możemy uruchomić dla aparatu podstawowego i ultraszerokokątnego na tylnej ściance. Najlepiej korzystać z niego w sytuacjach, gdy mamy czas na korektę, a to często oznacza fotografowanie ze statywu i w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Ma to jednak sens, nawet pomimo obecności trybu nocnego w oprogramowaniu aparatu. W trybie Pro możemy wymusić najniższe ISO i dłuższy czas naświetlania, a w efekcie lepszej jakości fotografie.

Funkcja korekty ostrości również bardzo się przyda, gdyż pozwala na precyzyjny wybór planu, który będzie ostry. To jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy fotografujemy motywy znajdujące się blisko, na przykład bukiet kwiatów. Przy dużej liczbie elementów w kadrze, automatyka, a nawet ręczny wybów punktu, który ma być ostry, może nie zadziałać zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Tryb Pro jest dostępny w menu Więcej, ale można go przenieść na główny ekran aparatu jeśli planujemy korzystać z niego częściej.

Format zdjęć DNG w vivo V23 5G wznosi je na nowy poziom

Korzystając z trybu Pro w vivo V23 5G zauważycie dodatkowy przełącznik RAW w górnej/bocznej części ekranu aplikacji aparatu. Włącza on zapis zdjęć w parach DNG + JPEG. Wtedy możemy korzystać ze zdjęć zapisanych w JPEG od razu w telefonie, wysyłając je znajomym lub do mediów społecznościowych. A zdjęcie w formacie DNG (RAW) możemy potem obrobić na komputerze, by znacząco poprawić jakość obrazu.

Należy pamiętać, że możliwość odczytu zdjęć w formacie DNG przez aplikację foto czy przeglądarkę zdjęć w telefonie nie oznacza od razu możliwości ich obróbki. Do tego potrzebne są programy przeznaczone do edycji zdjęć RAW, na przykład Adobe Lightroom, który działa na komputerach jak i telefonach

Fotografowanie w trybie RAW nie w każdym smartfonie daje wymierne korzyści. Nawet pomimo zastosowania wysokiej klasy sensorów często zdjęcia DNG są podobne do tych zapisanych wprost jako JPEG, a ich ewentualna obróbka bardzo niewygodna. vivo V23 5G należy do tych smartfonów, w których format DNG daje wymierne i to bardzo duże korzyści.

Porównanie jakości zdjęcia wykonanego jako zwykły JPEG i JPEG zapisany po edycji pliku DNG. Dwa różne wycinki dla zdjęcia wykonanego głównym aparatem na tylnej ściance. Różnice mogą wydawać się na pierwszy rzut oka drobne, ze względu na duże powiększenie kadru, ale to właśnie one wpływają na różny odbiór zdjęć w całości, ułatwiają ich ewentualne kadrowanie i wydruk w większym formacie

I takie samo porównanie jak dla aparatu głównego, ale tym razem w przypadku aparatu o ultraszerokim kącie widzenia.

Umiejętnie obrabiając zdjęcie w formacie DNG z vivo V23 5G możemy:

dokonać istotnej korekty ekspozycji już po wykonaniu fotografii, a nawet pokusić się o odzyskanie szczegółów ze zbyt ciemnych lub prześwietlonych motywów

w dowolnym wręcz stopniu manipulować kolorystyką zdjęcia (wszystko zależy od aplikacji do obróbki zdjęć DNG jaką w tym celu użyjemy)

znacząco zwiększyć detaliczność zdjęcia poprzez zapis z niewielką kompresją i małą liczbą artefaktów przetwarzania

Trudno ukryć, że obróbka zdjęć DNG to wyższa szkoła jazdy. Jednocześnie zapewniająca bardzo satysfakcjonujące efekty. Zdjęcia JPEG zapisane ze zdjęć DNG możemy spokojnie wydrukować nawet w dużym formacie. Daje się je kadrować w znacznie większym stopniu niż zdjęcia JPEG wprost z telefonu. W tym drugim przypadku oprogramowanie musi wyważyć szybkość obróbki i gwarancję powtarzalnego efektu, dlatego jakość takich plików jest znacząco słabsza. I jest tak w każdym dobrym telefonie do zdjęć, nie tylko vivo V23 5G.

