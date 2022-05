Klasyfikacja najlepszych aparatów i obiektywów tworzona co roku przez członków organizacji TIPA w tym roku zamieniła się w zestawienie najlepszych bezlusterkowców i przeznaczonych dlań obiektywów. To najlepszy dowód na to, że lustrzanki nie są dziś postrzegane jako przyszłość

Canon właśnie zaprezentował dwa nowe aparaty cyfrowe z sensorami APS-C. Nie jest zaskoczeniem, że to ani lustrzanki, ani bezlusterkowce systemu EOS M, a aparaty bez lustra z systemu EOS R. To właśnie w nim Canon dostrzega swoją przyszłość. Podobnie jak Nikon w systemie Nikon Z, a Sony w aparatach z serii A, z naciskiem na rozwój podserii A7, która jest skierowana do dość szerokiej grupy zaawansowanych odbiorców.

To właśnie aparaty z tych systemów zdobyły nagrody na najlepsze urządzenia do fotografowania, najlepszą innowację. Na liście najlepszych w swoich kategoriach TIPA w tym roku nie znalazła miejsca dla ani jednej lustrzanki podobnie jak rok temu EISA. Zresztą, czy bylibyście w stanie wymienić jakikolwiek nowy model, który zdobył waszą uwagę na przestrzeni ostatniego roku? Chyba nie. Ostatnie lustrzanki jakie Canon i Nikon wprowadziły do sprzedaży do Nikon D780 oraz Canon EOS 850D, co miało miejsce w 2020 roku. Inne firmy, takie jak Fujifilm, Panasonic czy OM (wcześniej Olympus) od dawna produkują wyłącznie bezlusterkowce.

Wciąż wielu profesjonalistów używa lustrzanek, podobnie jak filmy kręci się nadal często na filmie, a nie z pomocą cyfrowych kamer. Jednak w tym drugim przypadku usprawiedliwienie lepszymi parametrami materiału filmowego ma więcej sensu niż w przypadku aparatów cyfrowych. Do lustrzanek przekonywać mogą jeszcze wyłącznie wizjery optyczne, ale i to w sytuacjach, gdy fotograf wyjątkowo nie przepada za spoglądaniem w elektroniczny wyświetlacz. Inne cechy lustrzanek zostały już dawno skonsumowane przez bezlusterkowce.

Najlepsze aparaty wg TIPA w zestawieniu 2022

Wszystkie nagrodzone w tym roku przez TIPA aparaty to bezlusterkowce. Nawet dalmierzowiec Leica, który jest tu najdroższym aparatem, dysponuje bagnetem umożliwiającym wymianę obiektywów.

Najlepszy aparat systemu Mikro Cztery Trzecie: OM SYSTEM OM-1

Najlepszy aparat z sensorem APS-C: Nikon Z fc

Najlepszy pełnoklatkowy aparat dla eksperta: Sony Alpha 7 IV

Najlepszy pełnoklatkowy aparat profesjonalny: Nikon Z 9

Najlepsza innowacja w branży: Canon EOS R3

Najlepszy dalmierzowiec: Leica M11

Najlepszy hybrydowy aparat profesjonalny dla 4K: Panasonic LUMIX DC-GH6

Najlepszy hybrydowy aparat profesjonalny dla 8K: Canon EOS R5 C

Najlepszy profesjonalny aparat kamera: Panasonic LUMIX DC-BS1H

Najlepszy aparat średnioformatowy: Fujifilm GFX 50S II

Najlepszy aparat dla vlogera: Sony ZV-E10

Najlepsze obiektywy wg TIPA w zestawieniu 2022

Ponownie dominowały tu peryferia dla aparatów bezlusterkowych. I tak:

Najlepszy obiektyw manualny to Laowa Argus FF II 35mm F0.95

Najlepszy stałoogniskowy obiektyw dla sensorów APS-C to Tokina atx-m 56mm F1.4

Najlepszy zoom dla aparatów z matrycami APS-C to SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary

Najlepszy szerokokątny obiektyw dla pełnej klatki to SIGMA 20mm F2 DG DN | Contemporary

Najlepszy standardowy obiektyw dla pełnej klatki to Voigtländer NOKTON 50mm F1 Aspherical VM

Najlepszy stałoogniskowy teleobiektyw to NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

Najlepszy obiektyw szerokokątny zoom dla pełnej klatki to Canon RF 14-35mm F4L IS USM

Najlepszy standardowy zoom dla pełnej klatki to Sony FE 24-70mm F2.8 GM II

Najlepszy teleobiektyw z zoomem dla pełnej klatki to Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

Najlepszy ultrateleobiektyw zoom dla pełnej klatki to TAMRON 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057S)

Najlepszy obiektyw makro to Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM

Najlepszy zoom podróżny to TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058S)

Były też inne kategorie, a w nich aż trzy smartfony

Nagrody TIPA w przeciwieństwie do przyznawanych kilka miesięcy później nagród EISA mają większa rozpiętość tematyczną nagród, choć wszystkie z nich są w jakiś sposób związane z fotografią. Pozostałe kategorie to oprogramowanie oraz akcesoria, wśród których znalazły się najlepsze według TIPA smartfony. Zarezerwowano dla nich aż trzy oddzielne kategorie. Zwycięzcy chyba spodziewani. Przynajmniej w dwóch pierwszych. To:

Pozostałe nagrody TIPA 2022 otrzymały:

Capture One 22 jako najlepsze profesjonalne optogramowanie

DxO PhotoLab 5 jako najlepsze oprogramowanie dla eksperta

Skylum Luminar Neo jako najlepsze oprogramowanie dla entuzjasty

Hahnemühle Canvas Metallic jako najlepszy papier fotograficzny

Canon PIXMA MegaTank G650 jako najlepsza drukarka fotograficzna

Aputure LS 1200d jako najlepsze oświetlenie LED

Godox Macro Flash MF12 jako najlepsza lampa błyskowa

Benro Induro Hydra 2 Waterproof Carbon Fiber Tripod jako najlepszy statyw

LG 32” UltraFine Nano IPS Black 32UQ85R jako najlepszy monitor dla fotografa entuzjasty

LG 27” UltraFine OLED Pro 27EQ850 jako najlepszy monitor profesjonalny

ViewSonic VP3881a 38″ ColorPro 21:9 WQHD+ IPS Monitor jako najlepszy monitor do obróbki wideo

Kodak Moments LittlePix jako najlepsza sklepowa usługa fotograficzna

ProGrade Digital CFexpress Type B 1700 Cobalt jako najlepszy nośnik danych

CEWE PHOTOBOOK Personalised Slipcase jako najlepsza usługa foto

Nie wszystkie z nagrodzonych produktów muszą wam przypaść do gustu, być dostępne łatwo w Polskich sklepach. Jednak gdy znaleźliście się na rozdrożu podczas podejmowania decyzji co do nowego sprzętu fotograficznego, to wybór TIPA 2022 może być dobrą wskazówką.

Źródło: TIPA