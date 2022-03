Już od pierwszych zapowiedzi można było się spodziewać, że Elden Ring będzie hitem na światową skalę, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że produkcja sprzeda się w takim nakładzie zaledwie trzy tygodnie od premiery.

12 milionów sprzedanych kopii

Elden Ring, czyli nowe dzieło studia FromSoftware (twórców Dark Souls, Bloodborne, czy Sekiro: Shadows Die Twice) nie przestaje zaskakiwać. Wydawca Bandai Namco udostępnił właśnie informację, w której możemy przeczytać, że najnowsze dzieło japońskiego studia sprzedało się w nakładzie dwunastu milionów egzemplarzy. Niestety nie wiemy dokładnie, jak rozkłada się sprzedaż na poszczególne platformy. Wiemy natomiast, że Elden Ring zalicza najlepszy debiut, jeśli chodzi o nową markę od czasu premiery Tom Clancy's The Division (2016 rok). Jeśli zaś chodzi o sprzedaż w UE, to na pierwszym miejscu plasuje się PC, a następnie PS5, Xbox oraz PS4.

A jak sprzedaż Elden Ring wypada na tle innych wielkich hitów studia FromSoftware? Dark Souls, choć sprzedało się w nakładzie 10 milionów kopii, to jednak potrzebowało do tego, aż czterech lat. Z kolei Bloodborne sprzedał się w nakładzie „zaledwie" miliona kopii przez pierwszy miesiąc od premiery gry.

„ELDEN RING oparty jest na mitologicznej historii napisanej przez George'a R.R. Martina. Mamy nadzieję, że gracze będą cieszyć się wysokim poziomem wolności podczas przygód w tym rozległym świecie, odkrywając jego tajemnice i stawiając czoła licznym zagrożeniom. Dziękujemy wszystkim za nieustające wsparcie" – powiedział Hidetaka Miyazaki, prezes i dyrektor generalny studia.

A czy Wy graliście już w Elden Ring? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Bandai Namco, FromSoftware