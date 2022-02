Dość długo musieliśmy czekać na informacje dotyczące wymagań sprzętowych gry Elden Ring. Twórcy w końcu je jednak ujawnili. Czy gracze mają powody do niepokoju?

Wymagania sprzętowe Elden Ring, tym razem ostateczne

O ekipie From Software można powiedzieć wiele dobrego, ale niektórzy gracze przy kolejnych premierach mają ciągle podobne obawy dotyczące optymalizacji. Pojawiły się one również przy Elden Ring uznanym na gali The Game Awards 2021 za najbardziej wyczekiwaną grę 2022 roku. Nie tak dawno do sieci trafiły informacje o minimalnych wymaganiach sprzętowych, które jednak przez niektórych były określane jako błędne. Okazuje się, że niesłusznie.

From Software opublikowało ostateczne wymagania sprzętowe Elden Ring. Minimalna konfiguracja sprzętowa pokrywa się z tą, którą można było zobaczyć wcześniej. Oczywiście poza nią zaprezentowana została także zalecana konfiguracja sprzętowa. Czy teraz można powiedzieć nieco więcej? Cóż, jest pewien problem. Nie doprecyzowano bowiem, o jakich rozdzielczościach i ustawieniach rozmawiamy.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10

procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

12 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX: wersja 12

60 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10/11

procesor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8 GB

DirectX: wersja 12

60 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Jeszcze jeden gameplay z Elden Ring

Elden Ring już teraz ma łatkę gry, która oprawą graficzną nie będzie zachwycać. Możliwe, ale nie powinno to przeszkadzać, szczególnie sympatykom twórczości From Software. Sami przedstawiciele tego studia często podkreślają, że oprawa wizualna nie jest dla nich priorytetem. Oczywiście nie znaczy to, że może odstraszać. Póki co możemy oceniać ją jedynie na prezentowanych, dość licznych materiałach wideo. Najnowszy możecie zobaczyć poniżej.

Premiera Elden Ring już w przyszłym tygodniu

Na Elden Ring czekamy dłużej niż początkowo zapowiadano. Dopiero w styczniu ogłoszono zakończenie prac nad tym tytułem. Kolejnych opóźnień na szczęście już nie będzie. Zainteresowani będą mogli rozpocząć zabawę w najbliższy piątek, 25 lutego.

Warto przypomnieć, że poza wersją PC pojawią się również te na konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: steam, BANDAI NAMCO Europe