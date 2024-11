Elon Musk ma ciekawy pomysł. Planuje on wejść na dobre w branżę gier komputerowych. Świadczy o tym odważna deklaracja – miliarder chce założyć własne studio. Ma to być odpowiedź na bolączki gamingu.

Trzeba przyznać, że Elon Musk to człowiek o wielu obliczach. Właściciel Tesla oraz SpaceX na brak obowiązków narzekać nie może, a jednak miliarder odnajduje czas, by tak jak miliony innych ludzi na świecie grać w gry. I to nie byle jakie. Jeśli spojrzymy na najlepsze gry według Elona Muska, to znajdziemy tam rozpoznawalne marki, w tym polskie produkcje.

"Make games great again"

Elon Musk idzie jednak za ciosem i zapowiedział, że jego firma xAI uruchomi studio gier, które ma na nowo zdefiniować branżę gamingową. Decyzja ta jest odpowiedzią na krytykę obecnego stanu gier wideo i dominacji korporacji, która w jego ocenie jest dużym problemem.

W odpowiedzi na wpis użytkownika X o nicku BillyM2k, który skrytykował "ideologiczne uwikłanie" deweloperów i dziennikarzy growych, Musk ogłosił: "Zbyt wiele studiów gier jest własnością ogromnych korporacji. xAI zamierza uruchomić studio gier AI, aby uczynić gry wielkimi na nowo!".

Sztuczna inteligencja w służbie gier

Już w październiku jeden z internautów zapytał Muska, czy myślał o stworzeniu własnego studia gier, zauważając, że niektóre platformy "priorytetyzują zaimki" w rozgrywce. Musk odpowiedział entuzjastycznie: "Gdybym miał zrobić coś, co byłoby fajne, to założyłbym studio gier. Naprawdę kocham gry wideo. Uważam, że zastosowanie AI w grze wideo może uczynić ją niesamowitą".

Szczegóły pozostają mgliste. W zasadzie nie ma jakichkolwiek szczegółów nowej inicjatywy Elona Muska. Co sądzicie o takiej inicjatywie? Czy chcecie zagrać w grę od Elona Muska? Zapraszamy do oddania głosu w sondzie.

