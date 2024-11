Nawet Elon Musk potrafi znaleźć czas, by zagrać w dobrą grę, więc nie narzekaj, że “nie ma w co grać”. Dobrych gier nie brakuje, a skoro wspomnieliśmy już o ekscentrycznym miliarderze, przyjrzyjmy się, jakie gry darzy szczególną sympatią. Są też polskie akcenty.

Kto by pomyślał, że Elon Musk znajduje czas na to, by regularnie “klikać w komputer”. Trzeba przyznać, że miliarder ma trochę na głowie. Spójrzmy na natłok obowiązków: jak nie kolejny testowy lot Starship, to dalszy rozwój Tesla Cybertruck. W tym wszystkim jeszcze trzymanie ręki na pulsie w należącej do niego platformie społecznościowej X. Nie można przy tym pominąć ambitnego projektu, jakim jest Neuralink.

A więc drogi graczu, jeśli konsekwentnie rezygnujesz z zapewnienia sobie odrobiny rozrywki, to wiedz, że inni realizują swoją pasję mimo pozornie niesprzyjających okoliczności. A zatem: w jakie gry gra Elon Musk? Oto lista tytułów, które jego zdaniem warto znać.

Cyberpunk 2077 to gamingowa miłość Elona Muska

Polski Cyberpunk 2077, dzieło CD Projekt Red, to jedna z ulubionych gier Elona Muska. Dowód znajdziemy na X. Otóż w 2022 r. polskie studio opublikowało specjalne nagranie z podziękowaniami dla fanów gry. Kto znalazł się wśród komentujących? Kto napisał, że Cyberpunk 2077, to ”świetna gra”?

Elon Musk we własnej osobie. Taka rekomendacja nie jest przypadkowa, bo w istocie mamy do czynienia z grą co najmniej dobrą. Oczywiście pamiętamy burzliwą premierę, lecz deweloper CD Projekt Red włożył wiele wysiłku, by oszlifować ten diament. Ukoronowaniem tych starań jest Cyberpunk 2077 2.0, DLC Cyberpunk 2077: Widmo Wolności czy prestiżowe nagrody. A to dopiero początek, bowiem w drodze jest kontynuacja Cyberpunk 2077.

Na koniec ciekawostka, która rozwiewa wszelkie wątpliwości: Walter Isaacson (autor biografii założyciela Tesli i SpaceX) w swoim dziele ujawnił, że Elon Musk swego czasu odwiedził studio CD Projekt Red i miał podobno wyjąć replikę pistoletu skałkowego – w ten sposób chciał wyegzekwować na pracownikach studia jakąś rolę w grze. Nerwową atmosferę uspokoiły słowa miliardera: “jestem uzbrojony, ale nie niebezpieczny”.

Kolejna polska gra, czyli Terminator: Resistance

Pamiętacie może Terminator: Resistance autorstwa polskiego studia Teyon Games? 14 listopada 2024 r. ta gra skończy 5 lat. Ten FPS osadzony w znanym uniwersum jest według Elona Muska grą "niedocenioną".

Gra została naprawdę ciepło przyjęta przez graczy. Pochylmy się nad liczbami z platformy Steam: ponad 13 tys. recenzji, z czego 91 proc. to te pozytywne. Gorzej wygląda frekwencja na Steamie. W szczytowych momentach gra z trudnością przekraczała barierę 1300 graczy pecetowych bawiących się w tym samym momencie.

Czy graliście w Terminator: Resistance? Jeśli tak, to zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy.

Wszyscy grają w Elden Ring, nawet Elon Musk

Z załączonego wcześniej komunikatu dowiadujemy się, że Elon Musk to prawdziwy gamer; przyznać się, komu udało się ukończyć Halo Infinite na legendarnym poziomie trudności? To jest prawdziwy wyczyn. Również Elden Ring potrafi dać niezły wycisk. Elon Musk docenia słynne dzieło FromSoftware i nie jest w tym osamotniony, ponieważ mówimy tu o najlepszej grze 2022 roku.

Miliarder postanowił nawet udostepnić build swojej postaci w Elden Ring, co swoją drogą było żywo komentowane przez internautów, którzy wytknęli Elonowi pewne nieścisłości. Cóż, nie wszyscy mają dryg do souslike'ów. Ja nie mam - kiedyś testowałem jednego soulslike'a, ale wyszedł z tego nieopublikowany nigdzie test właściwości aerodynamicznych myszy komputerowej.

Niemniej gracze na całym świecie pokochali Elden Ring, zaś twórcy pokochali zaangażowanie fanów. Z tej miłości zrodziło się wydane na świat w 2024 r. DLC zatytułowane Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Diablo 4 i niesamowity wyczyn Elona Muska

Jedną z ulubionych gier Elona Muska jest Diablo 4. Gra zadebiutowała w 2023 r. i jest konsekwentnie rozwijana przez Blizzard – uroki gier-usług. Długofalowy rozwój Diablo 4 to nie tylko kolejne sezony rozgrywek, a również (raczej przede wszystkim) hucznie zapowiadane DLC, czyli Vessel of Hatred.

I właśnie Diablo 4: Vessel of Hatred pochłonęło Elona Muska na dobre. Dowodem niech będzie fakt, że znajduje się on w ścisłej czołówce graczy, którzy "wyczyścili" podziemia. Ten rodzaj wyzwania jest niezwykle wymagający. Najlepsi potrafią zejść poniżej dwóch minut. Elon Musk "wykręcił" wynik 2:45.

Factorio "rządzi" światem

Elon Musk uwielbia gry strategiczne – wynika z wywiadiu opublikowanego na łamach Vanity Fair. To cenny trop, zwłaszcza gdy uwzględnimy pewną lakoniczną wypowiedź z 2020 r. Otóż Elon Musk uskutecznia "speedruning Factorio w prawdziwym życiu".

W istocie, Factorio w pewnym sensie "rządzi" tym światem. Grę doceniają takie osobistości jak Andrej Karpathy (współzałożyciel OpenAI) czy Tobias Lütke (CEO Shopify) i najwyraźniej Elon Musk również. Dzieło czeskiego studia Wube Software to produkcja o wybitnie strategicznym i ekonomicznym charakterze. W toku rozgrywki należy zbudować i utrzymać sieć skomplikowanych linii produkcyjnych i zrobić wszystko, by utrzymać fabrykę na pełnych obrotach. Nic więc dziwnego, że po tytuł sięgają ludzie, którzy emanują instynktem logistycznym.