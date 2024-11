Czy da się wycisnąć jeszcze więcej z Wiedźmina 3? Okazuje się, że tak. Dowodem na to jest modyfikacja HD Reworked Project NextGen, która wreszcie ujrzała światło dzienne.

Lata mijają, a Wiedźmin 3 nieustannie zaskakuje. Odświeżona wersja gry pojawiła się w 2022 r., jednak okazuje się, że dzieło CD Projekt Red może wyglądać jeszcze lepiej. Dowodem na to jest finalna wersja modyfikacji HD Reworked Project NextGen.

Wiedźmin 3 z ulepszoną grafiką

Modyfikacja dostępna jest w serwisie NexusMods. Co konkretnie przygotowali twórcy? Liczbę zmian “można liczyć w tysiącach”, a najważniejsze z nich to ulepszone tekstury, modele czy materiały. To wszystko razem wzięte sprawia, że grafika staje się lepsza, najogólniej pisząc.

Niektóre z tekstur ulepszono do rozdzielczości 4K, przeprojektowane modele 3D mają więcej geometrii, co przekłada się na wyższy poziom szczegółowości. Twórcy modyfikacji przygotowali również serię nowych materiałów oraz shaderów dla przerobionych assetów. Wszystko odbywa się w znanym już klimacie Wiedźmina 3.

“Modyfikacja ma tylko niewielki wpływ na wydajność, gra powinna działać podobnie jak przed instalacją moda. Jeśli grasz na teksturach Ultra+, zapotrzebowanie na pamięć karty graficznej będzie wyższe” – czytamy w opisie modyfikacji.

Kiedy nowy Wiedźmin?

Takie projekty pokazują, że Wiedźmin 3 nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wsparcie społeczności moderskiej jest olbrzymie i nawet twórcy gry dostrzegli tutaj potencjał, czego wyrazem jest oficjalny edytor modów do Wiedźmina 3.

Z kolei nowy Wiedźmin to aktualnie największy priorytet dla CD Projekt Red. Czwarta gra o Wiedźminie wychodzi z preprodukcji, co rzecz jasna nie zwiastuje szybkiej premiery, ale z pewnością cieszy fakt, że tytuł się rozwija.

Źródło: NexusMods