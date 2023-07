Gigantyczne zmiany czekają Twittera. Elon Musk zapowiedział, że wkrótce niebieska platforma zmieni się w czarną. Twitter zmieni się w X.

“Wkrótce pożegnamy się z logo marki Twitter, a później ze wszystkimi ptakami” – napisał Elon na swoim profilu na Twitterze. Z serii wpisów miliardera dowiedzieliśmy się też, że strona x.com przekierowuje obecnie na Twittera, zatem zapowiadane jeszcze wczoraj zmiany mogą być coraz bliżej wdrożenia.

X zamiast Twittera

Elon Musk niechętnie zdradza szczegóły planu przemiany Twittera w platformę X. Na ten moment wiadomo właściwie, że rewolucja będzie się wiązać z całkowitym odświeżeniem interfejsu dobrze znanego dziś Twittera.

Dominującą kolorystyką X ma być czerń. Na odświeżonej platformie nie zobaczymy zatem klasycznych niebieskich akcentów. Nie wiadomo jednak, czy i jakie funkcjonalności pojawią się razem z tzw. rebrandingiem Twittera.

Wśród komentujących pojawiają się jednak wątpliwości, czy zmiana barw na platformie Elona Muska nie sprawi, że X będzie wizualnie przypominać nowy serwis od Zuckerberga. Wszak Instagram Threads, mimo kolorowych elementów, opiera się głównie na czarnych elementach interfejsu.

To pozwala snuć podejrzenia, że X może zyskać dodatkowe funkcje, którymi gigant będzie chciał wyróżnić się na tle konkurencji. Nie bez znaczenia w kontekście ogłoszonych planów pozostaje też fakt, że Musk deklarował już wcześniej, że Twitter ma stać się “platformą do wszystkiego”. To jednak dość tajemnicze określenie, bowiem miliarder nie zdradził, jakich konkretnie dodatków i funkcjonalności można się spodziewać.

Enigmatyczność ostatnich działań Elona Muska potwierdza też uruchomienie sesji Twitter Spaces, na którym właściciel platformy przez większość czasu nie odezwał się ani słowem, po czym opowiedział o pozbywaniu się symbolu Twittera z siedziby przedsiębiorstwa przy użyciu… palników. Przedstawiciele Twittera odpowiedzieli też na zapytanie dotyczące przemiany serwisu w X zadane przez dziennikarzy portalu The Verge, że “wkrótce się odezwą”.