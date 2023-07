Mark Zuckerberg, dyrektor generalny i współzałożyciel Meta, ogłosił debiut portalu Instagram Threads - platformy, która ma przyciągnąć użytkowników wiadomościami tekstowymi. Projekt ma być konkurencją dla Twittera, jednak użytkownicy z Polski nie będą mogli z niego korzystać.

Ostatnie miesiące nie są najłatwiejsze dla platformy Twitter. Zawirowania związane z Elonem Muskiem, kontrowersyjny pomysł płatnego Twitter Blue, czy wprowadzenie ograniczeń w dostępie do portalu wkurzyły użytkowników... i zmotywowały konkurencję. Pojawił się Bluesky. Swoją alternatywę przygotowała też Meta.

Meta wprowadza Instagram Threads

Chodzi o platformę Instagram Threads, która pozwala użytkownikom na publikowanie wiadomości tekstowych. Usługa jest powiązana z Instagramem, a użytkownicy mogą używać swoich istniejących nazw użytkowników. Trzeba jednak pobrać osobną apkę i się w niej zarejestrować.

Jak działa Instagram Threads? Właściwie podobnie do Twittera. Użytkownicy mogą publikować posty o długości do 500 znaków, ale oprócz tego dzielić się linkami, zdjęciami i filmami (te mogą trwać maksymalnie 5 minut). Przewidziano też możliwość obserwowania użytkowników (i ich blokowania).

Instagram Threads póki co nie dla Polaków

Mark Zuckerberg pochwalił się, że aplikacja Instagram Threads zaraz po premierze odniosła ogromny sukces - tylko przez cztery pierwsze godziny na platformie zapisało się ponad 5 milionów użytkowników. Sukces najpewniej wynika także z możliwości wykorzystania danych logowania ze zwykłego Instagrama.

Instagram Threads jest dostępny na smartfony z systemem Android i iOS w ponad 100 krajach na całym świecie. Tutaj pojawia się „mały” problem, bo z aplikacji nie mogą jednak korzystać użytkownicy z Unii Europejskiej (a więc też z Polski) – blokada najpewniej wynika z obawy o nieprzestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących prywatności danych.

Instagram Threads konkurencją dla Twittera?

Nie jest tajemnicą, że Instagram Threads powstał jako konkurencja Twittera. Czy pomysł Zuckerberga wypali? Tego dowiemy się dopiero po jakimś czasie.

Zawirowania wokół Twittera na pewno będą mieć pozytywny wpływ na zainteresowanie konkurencyjną aplikacją koncernu Meta. Z drugiej strony blokada dla użytkowników z Unii Europejskiej może poważnie ograniczyć zainteresowanie aplikacją. Użytkownicy mają też poważne wątpliwości co do uprawnień Instagram Threads – aplikacja wymaga dostępu do informacji dotyczących zdrowia, finansów, zakupów, kontaktów, danych użytkowania, historii przeglądania i innych poufnych informacji.

Źródło: CNBN, Tech Crunch, Instagram Threads