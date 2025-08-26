Elon Musk idzie na rekord. Chce miliardy kart graficznych do AI

Elon Musk zapowiada rozwój infrastruktury dla xAI. W ciągu pięciu lat firma ma wykorzystywać 50 mln kart graficznych, a docelowo liczba ta ma wzrosnąć do miliardów układów.

Rozwój sztucznej inteligencji pociąga za sobą konieczność budowy coraz potężniejszej infrastruktury obliczeniowej. Praktycznie wszystkie największe firmy w tym wyścigu stawiają dziś na niezwykle gęste klastry GPU, które pozwalają na szybkie skalowanie operacji AI.

Niedawno Sam Altman, szef OpenAI, ogłosił, że firma jest na dobrej drodze, by do końca roku uruchomić znacznie ponad milion procesorów graficznych. Mark Zuckerberg również zapowiedział, że Meta przełamie barierę miliona GPU do końca roku. Jeszcze ambitniejsze plany ma jednak Elon Musk, rozwijający własny projekt xAI.

50 milionów kart graficznych

Jakiś czas temu Musk ogłosił, że jego firma w ciągu pięciu lat uruchomi 50 milionów jednostek obliczeniowych AI.

Według niego będą to układy o możliwościach porównywalnych z akceleratorami NVIDIA H100, ale charakteryzujące się znacznie lepszą efektywnością energetyczną. Nie jest to zaskoczeniem – w nadchodzących latach na rynek trafią kolejne generacje GPU, oferujące wyższą wydajność przy mniejszym zużyciu energii.

Andree Jacobson, odpowiedzialny za budowę centrów danych w xAI, zapytany o szczegóły techniczne, w przypadku procesorów nie wykluczył ani architektury x86, ani ARM.

Miliardy kart w przyszłości

Ostatnio Musk poszedł jeszcze dalej i zadeklarował, że docelowo jego firma będzie korzystać z miliardów układów graficznych. Tym samym przebił wcześniejsze deklaracje Altmana, który mówił “jedynie” o setkach milionów GPU. Na razie nie wiadomo jednak, w jakiej perspektywie czasowej taki cel mógłby zostać osiągnięty – o ile w ogóle okaże się możliwy do realizacji.

Ile kart można wyprodukować?

Kluczowym problemem może okazać się dostępność układów oraz ograniczone moce produkcyjne. NVIDIA podczas konferencji w marcu 2025 r. ujawniła, że czterech największych klientów zakupiło dotąd łącznie 1,8 mln akceleratorów Blackwell. W kontekście zamówień liczonych w milionach sztuk nie jest to wcale imponująca liczba. Warto przy tym podkreślić, że popyt zgłaszają nie tylko giganci branży AI, ale również inne sektory wymagające ogromnych mocy obliczeniowych.

W tej sytuacji największe firmy mogą zacząć rozważać projektowanie własnych procesorów graficznych. Pozwoliłoby im to lepiej dostosować układy do swoich potrzeb, obniżyć koszty i w pewnym stopniu uniezależnić się od producentów takich jak NVIDIA – choć produkcja i tak prawdopodobnie pozostałaby w rękach zewnętrznych fabryk, np. TSMC.