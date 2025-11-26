Komputery

MSI wprowadza niepozorny komputerek. W środku wydajność centrum danych

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
MSI wprowadza na rynek EdgeXpert MS-C931 – kompaktowy komputer stworzony z myślą o lokalnym przetwarzaniu modeli sztucznej inteligencji. Urządzenie wielkości mini-PC zapewnia osiągi dorównujące potężnym centrom danych.

Rdzeniem systemu jest chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, ten sam, który trafia do urządzeń serii NVIDIA DGX Spark. W obudowie o wymiarach 151 × 151 × 52 mm i masie 1,2 kg umieszczono układ dostarczający do 1000 AI TOPS (FP4), co przekłada się na wydajność sięgającą jednego petaflopa w zadaniach AI. 

MS-C931 został zaprojektowany jako platforma do pracy z dużymi modelami językowymi w środowisku lokalnym. Pozwala to ograniczyć opóźnienia, uniezależnić się od infrastruktury chmurowej oraz zapewnić pełną kontrolę nad przetwarzanymi danymi. 

MSI EdgeXpert MS-C931

Potężny chip NVIDII

Grace Blackwell łączy procesor graficzny NVIDIA Blackwell z 20-rdzeniowym procesorem na bazie architektury ARM (10 Cortex-X925 i 10 Cortex-A725). Oba układy współpracują w oparciu o NVLink-C2C, co pozwala na uzyskanie przepustowości pamięci nawet pięciokrotnie wyższej niż w PCIe 5.0. 

MSI EdgeXpert MS-C931

Urządzenie wyposażono w 128 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5x o przepustowości 273 GB/s. Ujednolicony model pamięci CPU+GPU umożliwia uruchamianie dużych modeli oraz szybkie przeprowadzanie eksperymentów bez konieczności zarządzania kopiowaniem danych pomiędzy układami. 

MS-C931 sprzedawany jest jako kompletne środowisko z systemem NVIDIA DGX OS. Złącza obejmują m.in. 4× USB 3.2 Type-C, 10 GbE RJ-45, HDMI 2.1a, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3. Pamięć masowa to 1 TB lub 4 TB NVMe M.2 z obsługą szyfrowania sprzętowego. 

Dzięki kartom sieciowym NVIDIA ConnectX-7 możliwe jest łączenie dwóch jednostek w parę, co pozwala obsłużyć modele o rozmiarze do 405 miliardów parametrów. 

Skalowanie projektów od desktopa po chmurę 

System korzysta z oprogramowania NVIDIA AI, umożliwiającego płynne przenoszenie modeli pomiędzy lokalnymi środowiskami a centrami danych opartymi o platformy NVIDIA DGX. Dla użytkowników oznacza to możliwość zaczynania pracy nad projektem na biurku, a następnie przechodzenie do większej infrastruktury bez konieczności przebudowy pipeline’u. 

Do czego można wykorzystać taki sprzęt? 

Sprzęt kierowany jest do osób i instytucji zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji w różnych kontekstach, w tym: 

  • analityków danych i zespołów R&D pracujących nad trenowaniem i dostrajaniem modeli,
  • środowisk akademickich, które potrzebują stacji roboczych do zajęć i badań nad AI,
  • niezależnych twórców i badaczy testujących własne modele oraz lokalnych asystentów AI. 

Oprogramowanie NVIDIA (m.in. Isaac, Holoscan, Riva i Metropolis) pozwala wykorzystać urządzenie w robotyce, medycynie, handlu detalicznym oraz systemach miejskich. 

Dostępność i cena 

Premiera rynkowa w Polsce zaplanowana jest na grudzień 2025 r. Sugerowana cena wynosi 19 999 zł. Sprzęt będzie dostępny w sklepach Media Expert i x-kom.

