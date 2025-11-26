Dua Lipa i Gorillaz są pod ich skrzydłami. Teraz chcą wspierać muzykę AI

Warner Music Group podpisała licencyjne porozumienie z platformą Suno. Artyści WMG, którzy wyrażą zgodę, udostępnią do generowania muzyki AI swoje głosy, wizerunki, zdjęcia oraz kompozycje muzyczne.

Warner Musi Group otwiera się na AI. Wytwórnia takich artystów jak Dua Lipa, Gorillaz, Ed Sheeran, Bruno Mars czy nieżyjących już Arethy Franklin i Notoriousa B.I.G. otwiera się na tworzenie muzyki AI. Użytkownicy Suno mają mie możliwość "własnego" tworzenia muzyki AI na podstawie udostępnionych materiałów.

WMG otwiera katalog na AI

Porozumienie zakłada, że twórcy związani z WMG będą mogli dobrowolnie włączyć swoje materiały do Suno. Firma podkreśla, że uczestnicy zachowają pełną kontrolę nad zakresem wykorzystania swojego dorobku, choć szczegółów mechanizmu nie ujawniono.

"Opcja ta zapewnia nowe doświadczenia twórcze dla artystów, którzy zdecydują się na udział. Otworzy przed nimi nowe źródła dochodu i umożliwi interakcję z fanami na nowe sposoby” — pisze Suno w oficjalnym komunikacie.

Według platformy użytkownicy będą mogli tworzyć utwory „wokół” brzmienia danego twórcy, a system ma zapewnić, że artyści otrzymają wynagrodzenie.

Przełom po sporach prawnych

WMG wycofuje się z pozwu przeciw Suno, który wcześniej złożyła wspólnie z Universal Music Group i Sony. Wcześniej branża koncentrowała się na ochronie praw autorskich w związku z rzekomym zgrywaniem materiałów z YouTube.

W ostatnich tygodniach wielkie wytwórnie coraz częściej sięgają po umowy licencyjne zamiast długich sporów. WMG porozumiała się też z Udio, a UMG zakończyła spór z platformą, przechodząc na model licencji.

AI w muzyce przyspiesza

Swoje umowy z UMG, Sony i WMG ma także określana jako „etyczna” platforma Klay. To sygnał, że przemysł muzyczny testuje kontrolowane wdrożenia AI z zapewnieniem rozliczeń dla twórców.

Równolegle Suno wykorzysta licencjonowaną muzykę WMG do trenowania kolejnych modeli generatywnych, które mają przewyższyć ich obecny model v5.

Na szczęście WMG zapowiedziało, że każdy artysta indywidualnie będzie decydować, czy chce udostępniać swoją twórczość i wizerunek na potrzeby tworzenia muzyki AI. Nie jest jednak powiedziane, co będzie w przypadku nieżyjących już twórców i muzyki, którą wydali pod skrzydłami WMG.