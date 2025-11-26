Nowości od POCO. Oto seria F8

Podczas globalnej premiery na Bali marka POCO zaprezentowała swoje nowe flagowe smartfony — POCO F8 Ultra i POCO F8 Pro — oraz tablet POCO Pad M1.

Nowa współpraca: POCO x Bose

Jednym z najważniejszych ogłoszeń wydarzenia była współpraca POCO z firmą Bose — światowym specjalistą w dziedzinie technologii audio. Jej efektem jest implementacja technologii Sound by Bose w smartfonach serii POCO F8. Współprojektowany system akustyczny ma zapewnić czystsze brzmienie, wyraźniejsze wokale oraz bogatszy bas, co — według POCO — wyznacza nowy standard w dźwięku mobilnym. Użytkownicy mogą wybrać jeden z dwóch dostrojonych profili: Dynamiczny lub Zbalansowany, zależnie od preferencji.

POCO F8 Ultra — flagowiec, który stawia poprzeczkę wyżej

POCO F8 Ultra to najbardziej zaawansowany technologicznie smartfon marki. Napędzany przez procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 i dodatkowy układ VisionBoost D8, osiąga w AnTuTu wynik przekraczający 3,94 mln punktów. Rozwiązania te umożliwiają stabilną rozgrywkę w 120 FPS, podbijanie rozdzielczości do 1.5K oraz obsługę Game HDR. Dodatkowo moduł GEX zapewnia ulepszone skalowanie gier dzięki AI — m.in. w tytułach takich jak "Call of Duty: Mobile".

Aby utrzymać wydajność podczas długich sesji, zastosowano rozbudowany, dwuwarstwowy system chłodzenia LiquidCool IceLoop, który skutecznie rozprasza ciepło dzięki ulepszonej konstrukcji i powierzchni 6700 mm².

Główny aparat smartfona wyposażono w sensor 50 MP Light Fusion 950 o dużym rozmiarze 1/1.31”, oferujący wysoki zakres dynamiczny i większą czułość na światło. Towarzyszy mu 50-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z 5-krotnym zoomem optycznym oraz 20-krotnym Ultra Zoom, który aktywuje specjalny tryb Super Moon przy zdjęciach księżyca. Całość uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 MP i przednia kamera 32 MP z automatycznym przełączaniem w tryb szerokokątny. Wideo można nagrywać w jakości 1440P z EIS i HDR.

Bateria i wykonanie

POCO F8 Ultra otrzymał największą baterię w historii serii — 6500 mAh — ze wsparciem dla 100W HyperCharge (0–100 proc. w ok. 38 minut) oraz 50W ładowania bezprzewodowego. Obudowa wykonana została z aluminium i szkła POCO Shield Glass, a konstrukcja spełnia normę IP68.

POCO F8 Pro — flagowa wydajność w bardziej przystępnej formie

Drugi z zaprezentowanych modeli — POCO F8 Pro — dzieli z wariantem Ultra wiele kluczowych elementów: ekran HyperRGB, dźwięk Sound by Bose, system Xiaomi HyperOS 3 oraz wsparcie dla eSIM i Xiaomi Astral Communication.

Smartfon wyróżnia się wykonaną z jednego bloku szkła tylną obudową, uzyskaną dzięki precyzyjnemu frezowaniu CNC. Lekka konstrukcja (199 g) i metalowa rama nadają urządzeniu elegancji, a certyfikat IP68 zapewnia odporność na warunki zewnętrzne.

W kwestii wydajności POCO F8 Pro również korzysta z procesora z serii Snapdragon® Elite oraz ulepszonego systemu chłodzenia IceLoop 3D, który zwiększa pojemność cieplną o 40 proc. względem poprzedniej generacji. Bateria 6210 mAh z ładowaniem 100W pozwala na pełne naładowanie w około 37 minut.

Aparaty

POCO F8 Pro posiada teleobiektyw 50 MP z 2,5x zoomem optycznym i 5x bezstratnym. Główny aparat 50 MP z sensorem Light Fusion 800 oferuje lepszą pracę w trudnym oświetleniu. Dostępne są również nowe tryby i filtry znane z F8 Ultra.

POCO Pad M1 — rozrywka i produktywność w dużym formacie

Nowy tablet POCO wyposażono w 12,1-calowy ekran 2.5K 120 Hz, cztery głośniki z Dolby Atmos i baterię 12000 mAh zapewniającą bardzo długi czas pracy. Snapdragon® 7s Gen 4 oraz Xiaomi HyperOS dbają o płynność działania, obsługę funkcji AI i łączność w ekosystemie urządzeń.

Ceny i oferta premierowa

POCO F8 Ultra

12+256 GB – 2699 PLN (2999 PLN)

16+512 GB – 2999 PLN (3299 PLN)

POCO F8 Pro

12+256 GB – 2099 PLN (2299 PLN)

12+512 GB – 2299 PLN (2599 PLN)

POCO Pad M1

8+256 GB – 1099 PLN (1299 PLN)

Na mi.com można dodatkowo dokupić ładowarkę Xiaomi 90W HyperCharge Combo za 49 PLN oraz POCO Pad M1 za 799 PLN. Modele F8 Pro i F8 Ultra oferują także dostęp do pakietów premium — Spotify, YouTube Premium oraz Google One — dla nowych użytkowników.

Premiera obowiązuje w dniach 26.11–21.12.2025, a urządzenia dostępne są wyłącznie na mi.com oraz w oficjalnym sklepie Xiaomi Polska na Allegro.