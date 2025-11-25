Premiera Endorfy Vero L6. Polskie zasilacze do nowych komputerów

Polska marka Endorfy coraz śmielej rozpycha się na rynku zasilaczy – tym razem uderza w segment budżetowy, prezentując serię Vero L6. To modele, które mają pokazać, że dobry i nowoczesny zasilacz wcale nie musi kosztować fortuny.

Firma Endorfy nie zamierza odpuszczać. Po premierze zasilaczy Supremo FM6 producent przygotował tańsze modele Vero L6 – to sprzęt z ekonomicznego segmentu, który ma zainteresować osoby szukające dobrego stosunku możliwości do ceny.

Nowa seria zasilaczy

Zasilacze Endorfy Vero L6 są dostępne w wersjach o mocy 550 W, 650 W i 750 W, a więc sprawdzą się w komputerach ze średniej półki. Co ważne, producent zadbał o zgodność ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1, dzięki czemu nadają się również do konfiguracji z nowszymi kartami graficznymi GeForce RTX 5000 z 16-pinowym zasilaniem (nie zabrakło jednak także starszych wtyczek PCIe 6+2 pin).

W odróżnieniu od modeli FM6, okablowanie zostało na stałe przymocowane do zasilacza. Dobrze chociaż, że są to estetyczne, czarne, płaskie wiązki.

Co znajdziemy w środku?

Producent postawił na ekonomiczną konstrukcję. W środku zastosowano platformę zaprojektowaną przez firmę SAMA, wyposażoną w kondensatory marki Teapo, certyfikowane do pracy w temperaturze do 105°C (co nie jest częste w sprzęcie tej klasy). Platforma zapewnia całkiem niezłą sprawność energetyczną, potwierdzoną certyfikatami Cybenetics Silver i 80 PLUS Bronze.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator Endorfy Stratus. Użytkownicy mogą liczyć na całkiem cichą pracę – jednostki spełniają normy hałasu Cybenetics Lambda A- (550 W) lub Standard++ (650 W i 750 W).

Endorfy Vero L6 - ceny zasilaczy

Zasilacze Endorfy Vero L6 są już dostępne w sprzedaży. Ceny wynoszą odpowiednio 235 zł (550 W), 275 zł (650 W) i 315 zł (750 W). To konkurencyjne propozycje w segmencie średniej półki. Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji.