Każdego dnia żyjemy w coraz szybszym tempie, dlatego tak ważne staje się znalezienie rozwiązań, które pozwolą oszczędzać czas, nie tracąc przy tym jakości i komfortu.

Materiał sponsorowany przez markę Electrolux

Chcemy żyć szybciej, ale jednocześnie mądrzej — korzystając z technologii, które ułatwiają codzienne obowiązki i dbają o to, co dla nas ważne. Pralka Electrolux AbsoluteCare to idealny przykład takiego połączenia: inteligentne funkcje, precyzyjna pielęgnacja tkanin i wyjątkowa skuteczność w krótszym czasie.

Dzięki zaawansowanym czujnikom, programom dostosowanym do rodzaju materiału i możliwości personalizacji cyklu, AbsoluteCare pierze dokładnie tak, jak potrzebujesz — skutecznie, delikatnie i nawet w niższych temperaturach. Twoje ubrania zachowują świeżość, kształt i kolor, a Ty zyskujesz więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

Zadbaj, by Twoje ubrania wyglądały jak nowe – nawet po wielu praniach

Dzięki innowacyjnym programom pralki AbsoluteCare zajmują pierwsze miejsce w Polsce w szybkim usuwaniu plam w 30°C¹. To dowód na to, że skuteczność prania nie musi iść w parze z wysoką temperaturą czy długim czasem cyklu.

Program UltraQuick 39 min² pozwala w zaledwie 39 minut dokładnie wyprać bawełnę i tkaniny syntetyczne, zachowując ich kolor i miękkość.

A jeśli zależy Ci na jeszcze szybszym odświeżeniu – tryb Rapid 20 skutecznie pierze do 3 kg ubrań w ciągu 20 minut. Z Electrolux AbsoluteCare możesz cieszyć się perfekcyjną czystością i troską o każdy detal garderoby, dzięki czemu Twoje ulubione ubrania dłużej wyglądają jak nowe.

Zachowaj perfekcyjny kształt i kolory swoich delikatnych ubrań

Dzięki funkcji PureWash z technologią SoftWater Twoje ubrania zachowują intensywne kolory3 i idealny kształt4 nawet po 50 praniach. System oczyszczania wody z jonów wapnia i magnezu sprawia, że detergenty działają skuteczniej, a pranie w niskich temperaturach pozostaje równie efektywne jak w wysokich.

Dodatkowa szuflada WaterSoftner filtruje wodę jeszcze dokładniej, chroniąc włókna i zapobiegając ich usztywnieniu. Dzięki temu Twoje delikatne tkaniny dłużej wyglądają jak nowe – miękkie w dotyku, pełne koloru i w perfekcyjnej formie po każdym cyklu prania.

Inteligentne pranie – proste, intuicyjne i dopasowane do Twoich potrzeb

Pralki Electrolux AbsoluteCare z linii 900 zostały stworzone po to, by codzienne pranie było maksymalnie wygodne i dostosowane do Twojego stylu życia. Dzięki łączności WiFi możesz sterować urządzeniem z dowolnego miejsca — uruchamiać cykl, śledzić jego postęp czy otrzymywać powiadomienia bezpośrednio na smartfon. Funkcja SmartSelect pozwala jednym

dotknięciem wybrać najbardziej efektywne ustawienia, oszczędzając nawet do 80% energii, 50% czasu i 20% wody5.

Z kolei inteligentny doradca prania analizuje rodzaj tkanin i automatycznie sugeruje najlepszy program, zapewniając Twoim ubraniom idealną ochronę. Technologia SensiCare+ precyzyjnie wykrywa wielkość wsadu i dopasowuje długość cyklu, pomagając oszczędzić do 30% zasobów6. A funkcja SyncDry łączy pralkę z suszarką, synchronizując cykle tak, by cały proces prania i suszenia był jeszcze prostszy, szybszy i w pełni zautomatyzowany.

Zaawansowane programy dla skutecznej i delikatnej pielęgnacji tkanin

Pralki Electrolux AbsoluteCare oferują nie tylko skuteczność i oszczędność, ale również pełną troskę o różne rodzaje tkanin – od najdelikatniejszych po te najbardziej wymagające. Program SteamRefresh delikatnie odświeża ubrania przy pomocy pary, redukuje zagniecenia i usuwa nieprzyjemne zapachy, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla rzeczy, które nie wymagają pełnego prania, a jedynie odświeżenia.

Dla osób szczególnie dbających o higienę i komfort noszenia przygotowano Program Higieniczny, certyfikowany przez Swissatest, który usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów7 już w temperaturze powyżej 60°C, jednocześnie redukując alergeny i pyłki. Program do odzieży outdoorowej chroni membrany techniczne i przywraca wodoodporność, a program do ubrań sportowych umożliwia częste pranie tkanin funkcyjnych bez ryzyka utraty ich właściwości.

Każdy z programów AbsoluteCare został zaprojektowany tak, by skutecznie usuwać zabrudzenia i jednocześnie chronić włókna, kolory oraz strukturę materiału. Niezależnie od tego, czy pierzesz jedwab, wełnę, jeans czy odzież techniczną – możesz mieć pewność, że Twoje ubrania po każdym cyklu zachowają świeżość, miękkość i idealny wygląd.

Komfortowe pranie – wygoda, której doświadczysz w każdym cyklu

Pralki Electrolux AbsoluteCare zostały zaprojektowane tak, by codzienne pranie było nie tylko skuteczne, ale też wyjątkowo wygodne i ciche. Innowacyjny silnik inwerterowy Inverter Motor+ zapewnia płynną pracę, mniejsze wibracje i większą energooszczędność, a przy tym działa znacznie ciszej niż tradycyjne silniki indukcyjne. Specjalna konstrukcja bębna SmoothCare chroni tkaniny przed uszkodzeniami, pozwalając im swobodnie przesuwać się po jego powierzchni, a większy bęben XL z szerokimi drzwiami ułatwia ładowanie nawet dużych ubrań i pościeli.

Dzięki funkcjom takim jak TimeManager, który umożliwia dostosowanie długości cyklu do planu dnia, SoftPlus dbającemu o równomierne rozprowadzenie płynu do płukania czy pranie wstępne dla wymagających tkanin, AbsoluteCare dopasowuje się do Twoich potrzeb. Co więcej, urządzenia te są wyjątkowo energooszczędne – zużywają nawet o 40% mniej energii niż standardowe pralki klasy A⁸, co przekłada się na realne oszczędności.

Połączenie przemyślanej konstrukcji, nowoczesnej technologii i dbałości o każdy detal sprawia, że z Electrolux AbsoluteCare każdy cykl prania to nie tylko doskonałe efekty, ale też pełen komfort i spokój na co dzień.

Trwałość i design, które idą w parze z wygodą

Połączenie stali, metalu oraz gładkiej, matowej tekstury we wszystkich elementach interakcji sprawia, że pralki Electrolux AbsoluteCare nie tylko zachwycają nowoczesnym wyglądem, ale również oferują wyjątkową trwałość. Starannie dobrane materiały są odporne na zarysowania i ślady użytkowania, dzięki czemu urządzenie zachowuje elegancki wygląd przez długie lata.

Każdy detal – od przycisków, przez pokrętła, po powierzchnię panelu – został zaprojektowany tak, by zapewnić spójne, przyjemne i intuicyjne doświadczenie przy każdym dotyku. To idealne połączenie estetyki, ergonomii i jakości, które podkreśla premium charakter linii AbsoluteCare.

