News dla kierowców. Rejestratory prido w promocyjnych cenach

Prido uruchomiło ofertę Black Weeks na trzy kamery samochodowe. Zniżki dotyczą modeli prido X8 4K Wi‑Fi GPS, prido i7 pro oraz prido Easy Full HD. Promocja obowiązuje do końca listopada.

Prido, polski producent kamer samochodowych, przygotował zniżki na trzy modele. W akcji biorą udział prido X8 4K Wi‑Fi GPS, prido Easy Full HD i prido i7 pro. Sprzedaż promocyjna potrwa do końca listopada i jest dostępna w sklepie Media Expert.

Prido X8 i nowoczesna technologia

Model prido X8 4K Wi-Di GPS rejestruje obraz z przedniej kamery w 4K (3840x2160 pikseli), a tylnej w Full HD (1920x1080 pikseli). Dzięki temu, sprzęt pozwala na dokładne rejestrowanie obrazu w każdych warunkach. Dodatkowo w modelu zastosowano moduł Wi-Fi 6, który zapewnia niezwykle szybki transfer danych. Cena promocyjna w Media Expert to 499 zł.

Prido Easy Full HD - mały może więcej

Linia prido Easy stawia na prostotę i kompaktowy wygląd modelu. Model Easy Full HD prezentuje na wyświetlaczu kluczowe funkcje za pomocą ikon. W prosty sposób można zobaczyć, czy urządzenie nagrywa obraz i czy nagranie jest zabezpieczone. Dodatkowo ikony pokazują informacje o aktywnym sygnale GPS, nagrywaniu dźwięku, włączonym Wi-Fi oraz tym, czy karta pamięci jest obecna w urządzeniu.

Sterowanie głosowe pozwala zabezpieczyć nagranie i zmienić podstawowe ustawienia bez odrywania rąk od kierownicy. Pełna lista komend dostępna jest w aplikacji Prido GO. W promocyjnej cenie urządzenie kupić można za 149 zł.

Prido i7 pro - bestseller na promocji

Model i7 pro zapewnia najwyższą jakość nagrania nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. W modelu tym zapewnia to zaawansowana matryca, Sony STARVIS IMX291, z technologią tylnego podświetlania. Matryce te zostały stworzone z myślą o rejestracji obrazu w szczególnie trudnych warunkach oświetleniowych, nawet nocą.

Urządzenie wyposażone jest w procesor Novatek 96663. Dzięki niemu rejestrator działa szybko i płynnie nie tylko przy nagrywaniu, ale i przy konfigurowaniu urządzenia. W Media Expert można obecnie nabyć ten rejestrator za 399 zł.