Elon Musk wrzucił mema z polskiego filmu. Internauci nie mieli litości

Elon Musk udostępnił na posiadanym przez siebie serwisie X mema z polskim akcentem. I się zaczęło.

Reprezentacja Polski co prawda pożegnała się już z Euro 2024, ale w samą porę jeden z najbogatszych ludzi na świecie postanowił popieścić naszą dumę narodową.

Elon Musk opublikował mema. Polacy zalali go falą pytań

Wspomniany mem to zlepek kadrów z japońskiego anime "Death Note" oraz polskiego filmu "Jak rozpętałem drugą wojnę światową".

Tytułowy notatnik z anime umożliwia zabicie dowolnej osoby po wpisaniu jej nazwiska. Brzmi łatwo, ale wcale takie nie jest, gdy jesteś Azjatą, a osoba znajdująca się na twoim radarze przedstawia się jako Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.

Polscy internauci nie mieli litości i zalali Elona Muska pytaniami. Chcą wiedzieć, czy miliarder zna pochodzenie tej sceny. Czy oglądał "Jak rozpętałem drugą wojnę światową". Czy jest miłośnikiem polskiego dziedzictwa kulturowego. Czy zgodzi się przyjąć honorowe obywatelstwo Białegostoku. Czy zakłada skarpetki do sandałów. No dobra - o dwie ostatnie rzeczy chyba - jeszcze - nikt nie pytał, ale mem i tak wywołał wielkie poruszenie wśród polskiej społeczności X.

Póki co Musk unika odpowiedzi na pytania o znajomość polskiej filmografii. Sam mam ochotę publicznie skrytykować go za unikanie odpowiedzi na pytanie o skarpetki, ale - jak wspomniałem - żadne pytanie o skarpetki nie padło, więc nie ma też powodu do krytyki.

Mam jednak przekonanie graniczące z pewnością, że miliarder wspomnianego filmu nie oglądał, bo jego znajomość nie jest bowiem wymagana, by dostrzec memiczny potencjał polskich nazwisk. Wspomniana scena z “Jak rozpętałem drugą wojnę światową" z angielskimi napisami ma na YouTubie ponad 186 tys. wyświetleń, a w opisie nie zostało nawet wymienione jej źródło.

Polskie nazwiska są obiektem dziesiątek memów, gdyż - z punktu widzenia obcokrajowca - wiele z nich wygląda na przypadkowy i trudny do odczytania zlepek liter.

Tak czy inaczej, dziękujemy ci, Elonie Musku, za popieszczenie naszej dumy narodowej w momencie, w którym Polacy tak bardzo tego potrzebowali. To co, może dasz się jeszcze namówić na te skarpetki?