Nagrody Emmy 2022 zostały rozdane. W ten sposób poznaliśmy odpowiedź na pytanie o to, gdzie można aktualnie znaleźć najlepsze seriale.

Zapraszamy na przegląd najlepszych seriali nagrodzonych podczas gali Emmy 2022. W dalszej części podpowiadamy też, w którym serwisie streamingowym możesz obejrzeć te wyróżnione produkcje (i od razu do nich linkujemy, żeby oszczędzić ci szukania). Czy Netflix króluje nie tylko w rankingu popularności, ale i jakości? A może HBO Max lub Disney+ mają więcej do zaoferowania?

Nagrody Emmy 2022 – kategoria: serial dramatyczny

Najlepszy serial: Sukcesja

Najlepsza reżyseria: Hwang Donh-hyuk (Squid Game)

Najlepszy scenariusz: Mike White (Biały Lotos)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Lee Jung-Jae (Squid Game)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Zendaya (Euforia)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Matthew Macfayden (Sukcesja)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Julia Garner (Ozark)

Najlepszy aktor gościnny: Colman Domingo (Euforia)

Najlepsza aktorka gościnna: Lee You-mi (Squid Game)

Jak widzisz, w kategorii „serial dramatyczny” najlepsza okazała się Sukcesja – tę opowieść o zwaśnionej rodzinie możesz obejrzeć na HBO Max. Z katalogu tego samego serwisu pochodzą seriale Biały Lotos oraz Euforia, którym również przyznano statuetki Emmy 2022. Najwięcej, bo aż trzy nagrody trafiły jednak do twórców Squid Game z oferty Netfliksa. W jej bibliotece odnajdziesz też produkcję zatytułowaną Ozark, nagrodzoną jedną statuetką.

Nagrody Emmy 2022 – kategoria: serial komediowy

Najlepszy serial: Ted Lasso

Najlepsza reżyseria: M.J. Delaney (Ted Lasso)

Najlepszy scenariusz: Quinta Brunson (Misja: Podstawówka)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Jason Sudelkis (Ted Lasso)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jean Smart (Hacks)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Sheryl Lee Ralph (Misja: Podstawówka)

Najlepszy aktor gościnny: Nathan Lane (Zbrodnie po sąsiedzku)

Najlepsza aktorka gościnna: Laurie Metcalfe (Komediantki)

Ted Lasso jest niezaprzeczalnym zwycięzcą kategorii komediowej. Nie tylko główna nagroda trafiła do twórców tego serialu (przedstawiającego historię trenera sportowego o dość specyficznym podejściu), ale też statuetki za najlepszą reżyserię i dla najlepszych aktorów – to olbrzymi sukces serwisu Apple TV+. Kolejne nagrody powędrowały do seriali Misja: Podstawówka i Zbrodnie po sąsiedzku (oba z katalogu Disney+) oraz Komediantki, a więc oryginalnej komedii HBO Max.

Nagrody Emmy 2022 – kategoria: serial limitowany

Najlepszy serial: Biały Lotos

Najlepsza reżyseria: Mike White (Biały Lotos)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Michael Keaton (Lekomania)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Amanday Seyfried (Zepsuta krew)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Murray Bartlett (Biały Lotos)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Jennifer Coolidge (Biały Lotos)

W kategorii „serial limitowany” (czyli taki, w którym liczba odcinków jest z góry ustalona), najważniejsza statuetka trafiła do twórców produkcji Biały Lotos, a więc znów górą jest serwis HBO Max. Ten właśnie tytuł zgarnął zresztą jeszcze trzy kolejne nagrody w tej kategorii. Po jednej nagrodzie otrzymały także Lekomania i Zepsuta krew – obie te produkcje znajdziesz w katalogu Disney+.

Nagrody Emmy 2022 – kategoria: serial animowany

Najlepszy serial: Arcane

Najlepszy serial krótkometrażowy: Miłość, śmierć i roboty

Najlepszy aktor głosowy: Chadwick Boseman (A gdyby…?)

Wreszcie, mamy też seriale animowane. W tej kategorii – bez większego zaskoczenia – numerem jeden okazał się netfliksowy Arcane, osadzony w uniwersum League of Legends. Abonenci tego serwisu – którzy jeszcze tego nie zrobili – mogą też zainteresować się antologią Miłość, śmierć i roboty, a ostatnia z trzech statuetek powędrowała do Chadwicka Bosemana za rolę w marvelowskim A gdyby…?

Gdzie są najlepsze seriale?

Wygląda na to, że w katalogu każdego z popularnych serwisów streamingowych można znaleźć naprawdę dobre seriale. Co ciekawe, najwięcej nagrodzonych tytułów pochodzi z katalogu… Disney+. Konkretnie: pięć. Po cztery natomiast reprezentują usługi Netflix i HBO Max. Wypada zaznaczyć, że ta ostatnia sumarycznie zgarnęła najwięcej statuetek.

Źródło: Emmys, CNN