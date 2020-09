Setki produktów w okazyjnych cenach czekają na was w sklepie Empik.com. Do najbliższej niedzieli trwa tam Tydzień łowców okazji, a więc naprawdę wielka wyprzedaż na pożegnanie lata.

Tydzień łowców okazji w Empik.com

Jeśli lubicie promocje (a – hej! – kto ich nie lubi?), to jest jeszcze jedna, którą możecie się zainteresować. Naprawdę warto – w sklepie internetowym Empik.com trwa Tydzień łowców okazji. W ramach tej akcji do niedzieli, 27 września, do godziny 23.59 możecie kupić setki produktów w cenach obniżonych o kilkanaście, o kilkadziesiąt, a nawet o 60 procent. Przejrzeliśmy to, co konkretnie jest dostępne i uznaliśmy, że koniecznie musimy wam dać znać o tej promocji.

Rabaty sięgają -60%. Co można złowić?

No dobrze, ale po co mielibyście tam wchodzić? Cóż – nawet za mniej niż połowę standardowej ceny możecie kupić wybrane książki, zabawki czy kosmetyki, jak również – co nas (i was pewnie też) interesuje najbardziej – najróżniejsze gadżety, urządzenia i akcesoria. Mamy tu na myśli smartfony, laptopy, słuchawki, głośniki, czytniki e-booków, przystawki Smart TV, opaski fitness czy elektryczne hulajnogi. Jest więc coś dla aktywnych, jak i tych, którzy nazywają siebie domatorami.

Sporo możecie zaoszczędzić także wtedy, gdy chcecie sobie sprawić jakiś nowy sprzęt AGD do domu. Jaki na przykład? Ano choćby automatyczny odkurzacz, dzięki któremu ten nieszczególnie przyjemny obowiązek zlecicie robotowi, ekspres ciśnieniowy, zapewniający idealną kawę o każdej porze dnia czy najróżniejsze akcesoria do kuchni. Są też wreszcie oczyszczacze i nawilżacze powietrza – w sam raz na zbliżający się okres jesienno-zimowy.

Już teraz zajrzyjcie na stronę promocji i rozejrzyjcie się – jest duża szansa na to, że znajdziecie coś, co was zainteresuje.

Artykuł powstał we współpracy z Empik.com.