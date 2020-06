W sklepie Empik trwa wielka wyprzedaż – wybrane produkty kupimy taniej nawet o 70 proc. Wśród nich nie brakuje świetnych gadżetów.

Empik organizuje wielką przedwakacyjną wyprzedaż. Od 3 do 28 czerwca 2020 roku wybrane produkty możemy kupić taniej nawet o 70 proc. – to książki, filmy i albumy muzyczne, ale też zabawki, kosmetyki i elektroniczne gadżety.

Nas oczywiście najbardziej interesują te ostatnie – przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy kilka urządzeń, które szczególnie mogą was zainteresować.

Sprawdź promocję w Empiku – te gadżety warto kupić

Warto rzucić okiem na przykład na smartfona Huawei P30 Lite, którego potrójny aparat zadowoli nawet wybrednych, a podzespoły są wystarczająco wydajne, by komfortowo bawić się, uczyć czy po prostu utrzymywać kontakt z najbliższymi. Żadna z popularnych aplikacji nie powinna odmówić współpracy. Z kolei na nieco ponad 6-calowy wyświetlacz dobrze się patrzy, a stylowa konstrukcja przypadnie do gustu zarówno facetom, jak i dziewczynom. W promocji telefon, który w naszym teście zdobył 4,5 na 5 gwiazdek, kupimy za 1097 złotych (taniej o 31%).

Chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale takie są fakty: bolączką prawie wszystkich smartfonów na rynku jest krótki czas pracy. Dlatego osoby, które spędzają poza domem nieco więcej czasu dla własnego dobra nie powinny ruszać się bez powerbanku. Jedną z dobrze wycenionych i godnych uwagi propozycji jest Xiaomi Mi Power Bank 2 o pojemności 5000 mAh. To w sam raz, by naładować akumulator do pełna i dostatecznie mało, by akcesorium pozostawało lekkie i poręczne. Promocyjna cena to 39,98 zł (taniej o 42%).

W domu, jak i poza domem na pewno przydadzą się także słuchawki. Jeżeli jesteście z tych, którym w słuchaniu muzyki nie należy przeszkadzać, to Bose QuietComfort 25i jest modelem stworzonym z myślą o was. To dlatego, że wykorzystuje zaawansowaną technologię redukcji szumów z otoczenia – żaden niepowołany dźwięk nie dotrze do waszych uszu. Równocześnie słuchawki są wygodne i zapewniają bardzo dobre brzmienie, a długi czas pracy stanowi dopełnienie całości. W ramach promocji możemy je kupić za 779 złotych (taniej o 13%).

Obostrzenia związane z przemieszczaniem się zostały poluzowane, a pogoda zachęca do aktywnego spędzania czasu. Dlatego właśnie warto pomyśleć o gadżetach, które motywują do działania i monitorują nasze treningi. Świetnym przykładem takiego sprzętu jest Samsung Galaxy Watch Active z okrągłym wyświetlaczem 1,1 cala i funkcjonalnym systemem operacyjnym. Mierzy tętno, czuwa nad jakością snu, rejestruje 7 rodzajów aktywności i przypomina o ruchu, a w promocji kosztuje tylko 689 złotych (taniej o 23%).

Jeśli szukacie czegoś tańszego i bardziej subtelnego, to zerknijcie na opaskę Garett Fit 23 z niespełna 1-calowym wyświetlaczem OLED, pulsometrem, monitorem snu i wieloma trybami sportowymi do wyboru. Gadżet sprawdza się jako wirtualny trener personalny – zarówno na damskich, jak i męskich nadgarstkach. Także na jego zakupie możecie teraz sporo zaoszczędzić – w promocji jego cena to 369 złotych (taniej o 17%).

Więcej promocyjnych ofert znajdziecie na stronie sklepu.

Źródło: Empik

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Empik.com w ramach afiliacji.

