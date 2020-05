Realme Watch został dziś oficjalnie zaprezentowany, wraz z kilkoma innymi urządzeniami: powerbankami, telewizorami czy słuchawkami. Ten smartwatch to kolejny dowód na to, że chiński producent chce pójść drogą konkurencji i rozszerzyć swoją ofertę, której rdzeniem są smartfony.

Realme Watch – dobry smartwatch dla oszczędnych

Zaprezentowany dziś Realme Watch to smartwatch z niższej półki cenowej. Kierowany do ciebie, jeśli chcesz nosić na nadgarstku inteligentny zegarek, ale nie uśmiecha ci się wydawać na niego tyle pieniędzy, co na smartfona. Jego cena to równowartość 215 złotych – naturalnie przy prostym przeliczeniu, więc realnie należy spodziewać się kwoty w okolicach trzech stówek.

Realme Watch kosztuje 52 dolary. Co dostajemy za te pieniądze?

Smartwatch ma zbliżone (ale ostatecznie nieco większe) możliwości, co (pokazana wcześniej) opaska Realme Band, stanowiąca ciekawą alternatywę dla Banda od Xiaomi. Pozwala na przykład skorzystać z pulsometru i monitora snu oraz umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzyki i spustem migawki. Wyświetla również powiadomienia ze smartfona o zapiskach z kalendarza czy wiadomościach – nie tylko SMS-ach i mailach, ale też z aplikacji WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, TikTok czy YouTube.

Do tego zegarek oferuje pomiar natlenienia krwi (SpO2), liczenie kalorii, przypomnienia o ruchu i nawodnieniu oraz śledzenie aktywności w 14 trybach: od biegania i jazdy na rowerze, przez fitness i jogę, po sporty drużynowe.

Kwadratowy wyświetlacz i długi czas pracy

Ze smartwatchów co do zasady korzysta się wygodniej niż z opasek i nie inaczej będzie w tym przypadku. Realme Watch ma spory, 1,4-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 320 x 320 pikseli i jasności 380 nitów, chroniony przez szkło Gorilla Glass 3. generacji. Mimo to wytrzymuje długo między ładowaniami – od 7 do 9 dni przy normalnym użytkowaniu oraz do 20 dni w trybie oszczędzania energii. Wypada też wspomnieć o konstrukcji spełniającej normę IP68, czyli pyło- i wodoszczelnej.

Przypominający nieco Watcha od Apple smartwatch Realme Watch prawdopodobnie nie będzie hitem, ale w tym samym czasie może być bardzo ciekawą propozycją dla oszczędnych gadżeciarzy. Poza płatnościami zbliżeniowymi oferuje właściwie wszystko, czego potrzeba – teraz tylko czekać na testy.

