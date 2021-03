W ciągu ostatnich dni do biblioteki Xbox Game Pass dołączono produkcje Bethesdy. Oprócz tego poznaliśmy też listę premierowych gier dostępnych od 16 marca. Dla subskrybentów tej najpopularniejszej usługi Xbox zapowiedziano właśnie kolejną nowość.

Empire of Sin, najnowsza gra Johna Romero (tak, tego Romero od Dooma i Wolfensteina) trafi do biblioteki już 18 marca i będzie dostępna na konsole Xbox oraz komputery PC.

Jej akcja toczy się w Chicago, w latach 20. XX-wieku. Zadaniem gracza jest prowadzenie organizacji przestępczej oraz przejęcie kontroli nad całym miastem. Grze można wiele zarzucić, ale specyficzny klimat dawnych lat potrafi zatrzymać na dłuższą chwilę.

Don your fedora and get ready to hit the streets of Chicago, boss - Empire of Sin will be available on @XboxGamePass on March 18th! Get the scoop here: https://t.co/UUSA5YTysf pic.twitter.com/jFis0Oirnj