Nowy tydzień - nowe premiery. Ekipa Xbox zaprezentowała właśnie kolejne tytuły, które zadebiutują na konsolach Xbox.

Premiery Xbox: 16 do 19 marca

Zeszłotygodniowe zestawienie premier nie wniosło wiele nowych tytułów do sklepu Microsoftu. Być może jednak zagraliście już w którąś z gier. Dajcie znać, jeśli tak. Oprócz tego - Xbox przygotował dla posiadaczy subskrypcji Game Pass wiele gier produkcji Bethesdy - może zatem skusił Was któryś DOOM lub Wolfenstein?

Jeśli jednak nic w minionym tygodniu nie skusiło Was do zainstalowania - może znajdziecie coś na liście 17 kolejnych premier Xbox.

Mundaun (16 marca)

Kolory, które widzicie na filmie to nie błąd - tak wygląda Mundaun. Grafika wyglądająca jak ołówkowe ryciny to element tej gry, w której gracz eksploruje trochę przerażający świat. Odkrywaj ciekawe miejsca, spróbuj przetrwać spotkanie z wrogami i rozwiązuj różne zagadki.

R.B.I. Baseball 21 (16 marca)

To nic innego jak zręcznościowa gra przygotowana dla osób, które zawsze chciały poczuć się jak gwiazda baseball-u na amerykańskim boisku. Gra dość prosta w opanowaniu - nie jest to symulator gry w baseball.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (16 marca)

Tytułowy bohater Stubbs zostaje zabity, a jego ciało pozostawiono na pastwę losu. Co zrobiłby każdy w takiej sytuacji? Oczywiście, że wstanie z grobu i będzie szukać zemsty. Na tym właśnie polega Stubbs the Zombie. Jako zombie, w tej grze akcji z perspektywą trzeciej osoby, musisz się dowiedzieć, kto stał z Twoją śmiercią.

Adios (17 marca)

Gra przygodowa z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł polega na prowadzeniu życia farmera, które jest przeplatane rozmowami z zaprzyjaźnionym zabójcą. Ciekawy, lekki klimat - z jednej strony gracz może zebrać obornik i wydoić kozę, a z drugiej porozmawiać o mordowaniu ludzi.

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure (17 marca)

Prosta gra wyścigowa. Ze względu na wbudowany lokalny multiplayer przeznaczony do maksymalnie 8 osób tytuł może być dobrą propozycją do zagrania ze znajomymi. Zagrać w pojedynkę (tryb Przygoda) również można, ale frajda z gry na pewno będzie większa podczas gry w większym gronie.

Dungeon Defenders: Awakened (17 marca)

Gra RPG akcji z cechami tower defense. Część Awakened jest kontynuacją serii, więc kraina Etheria niektórym graczom jest już znana. Podczas gry możemy wybrać jedną z czterech postaci, które posiadają unikalne zdolności.

In Rays of the Light (17 marca)

Gra przygodowa w klimacie thrillera i horroru. Bohater rozpoczyna swoją przygodę budząc się w opuszczonym budynku. Dalej już tylko eksplorowanie niewielkiego świata, które zostanie uwieńczone jednym z dwóch zakończeń (zależnego od wyborów podczas rozgrywki).

Chess Knights: Viking Lands (18 marca)

Jeśli nie lubisz i nie potrafisz grać w szachy - to raczej Chess Knights nie jest dla Ciebie. To nadal tylko szachy - z tym, że oprawione w przeróżne scenerie.

Explosionade DX (18 marca)

Jak wygląda gra… każdy widzi. Gracz poprowadzi eksperymentalnego mecha, którym musi unieszkodliwić kosmitów na swojej drodze.

Space Otter Charlie (18 marca)

Platformówka 2D osadzona w kosmosie. Pokonuj kolejne mapy w ciele Charliego (kosmicznej wydry) i staraj się nie zginąć. Utrudnień na pewno nie zabraknie.

Angry Video Game Nerd I & II Deluxe (19 marca)

Nerd wciągnięty do krainy gier. Generalnie to nic innego, jak kolejna platformówka w stylu retro. Miłośnicy 8-bitowych gier - to dla Was!

Can’t Drive This (19 marca)

Kolejna gra wyścigowa na liście, którą przygotowano z myślą o współpracy dla maksymalnie 4 graczy. Aby dotrzeć do mety gracze muszą sobie pomagać - jeden prowadzi pojazd, a drugi zajmuje się budowaniem trasy. Jeśli lubisz gry ze znajomymi - to tytuł, który możecie sprawdzić.

Crypto by Powgi (19 marca)

Łamanie szyfru. To tyle - na tym polega ta gra. Na gracza czeka 180 zabawnych i inspirujących wiadomości do odnalezienia.

Gangsta Paradise (19 marca)

Walczysz z gangsterami, którzy coraz liczniej zaczęli przybywać do miasta. Grafika przypominająca gry mobilne, ot szybki zabójca czasu.

Signs of the Sojourner (19 marca)

Narracyjna przygodówka z elementami karcianek. W grze będziemy głównie toczyć pojedynki karciane z napotkanymi postaciami.

Space Robinson (19 marca)

Bohater trafił do kolonii opanowanej przez wrogie życie. Jego zadaniem jest pozbycie się przeciwników, na których trafi podczas drogi do swoich przyjaciół.

Sumatra: Fate of Yandi (19 marca)

Świat pełen pikseli (gdzie nawet twarz bohaterów stanowią brązowe plamy) w którym znalazł się bohater poszukujący drogi do domu - i swojej partnerki Adiratny. Gracz będzie przemierzał lasy i pustkowia, więc spotkania z wrogimi postaciami nie będą zaskakujące.

No i to wszystko - wypróbujecie któryś tytuł? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kolejnych premierach Xbox.

Źródło: news.xbox.com

Warto zobaczyć również: