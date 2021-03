Trzeba przyznać, że Microsoft bardzo szybko korzysta z tego, co dało mu przejęcie ZeniMax Media. Niektórzy gracze będą mieli dzięki temu powody do zadowolenia.

3 dni temu informowaliśmy, iż UE zatwierdziła przejęcie ZeniMax Media przez Microsoft, o którym można było usłyszeć jeszcze w zeszłym roku. Od tego momentu systematycznie przybliżane są kolejne kwestie związane z tą transakcją, na dziś zaplanowano ujawnienie czegoś istotnego z punktu widzenia graczy. I tak też się stało.

Tak jak przypuszczaliśmy, oficjalnie potwierdzono rozszerzenie katalogu Xbox Game Pass. Łatwo domyślić się, że chodzi tutaj o gry, które były rozwijane pod skrzydłami Bethesdy. Co jednak bardzo istotne, nowa o aż 20 pozycjach. Abonenci zapewne ucieszą się też z tego, iż wszystkie zostaną udostępnione im już jutro.

PICTURED BELOW: 20 ICONIC #BETHESDA TITLES YOU CAN PLAY TOMORROW pic.twitter.com/UPuIzBIFnC