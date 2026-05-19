Tęsknisz za Titanfall? Powstaje duchowy następca

Pustka, jaka pozostała po zakończeniu serii Titanfall od Respawn Entertainment, już wkrótce może zostać zasypana. Empulse zapowiada się na duchową kontynuację, która przeniesie kluczowe mechaniki i elementy rozgrywki.

Nigdy nie doczekaliśmy się Titanfall 3. Być może dlatego, że druga część gry trafiła do nas w trudnym czasie. Końcówka października 2016 roku była intensywnym okresem, a EA wypuściło Titanfall 2 zaledwie tydzień po premierze Battlefield 1 oraz dwa tygodnie po premierze Call of Duty: Infinite Warfare. Z oczekiwanych przez EA 9-10 milionów sprzedanych kopii najpewniej sprzedały się tylko cztery miliony i to mimo kilkuletniego wsparcia.

Gracze docenili Titanfall 2 za nieszablonową kampanię dla pojedynczego gracza oraz charakterystyczną rozgrywkę dotyczącą biegania po ścianach. Gracze zbudowali społeczność, która przez lata dostawała jedynie namiastki mechanik w różnych tytułach, ale starć tytanów w futurystycznej scenerii nie udało się odtworzyć. Jak donosi Insider Gaming, wkrótce możemy doczekać się duchowego spadkobiercy.

Empulse zastąpi Titanfall 3?

Studio 1047 Games, które odpowiada za Splitgate, ogłosiło początek prac nad Empulse. Ma to być gra typu “movement shooter” z inspiracjami zaczerpniętymi z serii Titanfall oraz Call of Duty: Black Ops 3. Pojawią się zatem rozszerzenia możliwości ruchu żołnierzy, a także mechy bądź inne duże pancerze wspomagane.

W rozgrywce, jaką otrzymał Insider Gaming, można było zobaczyć rozgrywkę w trybie Team Deathmatch. W użyciu były haki wciągające, bieganie po ścianie oraz przyspieszające pola, które pozwalają sprawniej poruszać się po mapie. Gracze mogli też skorzystać z gigantycznych mechów, które były rozproszone po mapie i zdaniem redakcji były uderzająco podobne do konstrukcji z Titanfall.

Mechy mają wprowadzić jeszcze więcej mocy ognia dzięki własnym broniom, na przykład kartaczownicy. Oprócz tego, podobnie jak w Titanfall, każdy robot zyska unikatowy zestaw cech. Wśród nich między innymi tarcza ochronna oraz wyrzutnia rakiet z opóźnieniem.

Niewiele wiadomo o tym, kiedy i w jakiej formie gra ukaże się na rynku. Empulse obecnie jest w fazie pre-alpha i nie wiadomo, kiedy trafi na rynek. Według Insider Gaming tytuł otrzyma zapowiedź w późniejszej części roku. Czekacie?