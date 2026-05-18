Chipy do AI jak bomba atomowa? Szef NVIDII nie wytrzymał

Czy sprzedaż układów do AI to dziś kwestia bezpieczeństwa narodowego? Coraz więcej ekspertów uważa, że nowoczesne chipy mogą zmienić układ sił na świecie równie mocno jak kiedyś broń nuklearna.

Sztuczna inteligencja coraz częściej przestaje być wyłącznie technologiczną ciekawostką. Dziś to narzędzie, które może decydować o przewadze gospodarczej, militarnej i politycznej państw. Nic więc dziwnego, że wokół najbardziej zaawansowanych układów AI wybucha coraz ostrzejszy spór.

W centrum tej dyskusji znalazła się NVIDIA i jej szef, Jensen Huang. Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Stanforda menedżer odniósł się do coraz częściej pojawiających się porównań chipów AI do broni atomowej. I nie gryzł się w język.

“Porównanie do bomb atomowych jest absurdalne”

Jak opisuje Tom’s Hardware, część ekspertów z branży technologicznej uważa, że sprzedaż zaawansowanych procesorów AI do Chin może być równie niebezpieczna jak eksport technologii nuklearnych. Taką opinię wyraził m.in. Dario Amodei, współzałożyciel firmy Anthrophic, który porównał sprzedaż nowoczesnych układów AI do przekazywania broni jądrowej Korei Północnej.

Jensen Huang zdecydowanie odrzucił tę analogię. Podczas spotkania ze studentami Stanforda stwierdził, że porównywanie kart graficznych NVIDII do bomb atomowych “nie ma żadnego sensu”.

Szef NVIDII argumentował, że układy GPU są dziś używane przez miliony ludzi na całym świecie – od naukowców i studentów po firmy oraz zwykłych użytkowników. Jak podkreślił, sam poleca technologie NVIDII swoim dzieciom i bliskim, czego nigdy nie powiedziałby o broni nuklearnej.

AI stała się elementem geopolitycznej gry

W tle tej dyskusji znajduje się trwający od kilku lat konflikt technologiczny między USA a Chinami. Amerykańskie władze stopniowo ograniczają eksport najbardziej zaawansowanych chipów AI, obawiając się, że mogą one zostać wykorzystane do rozwoju wojskowych systemów sztucznej inteligencji.

Problem polega na tym, że współczesne układy AI mają charakter technologii podwójnego zastosowania. Te same procesory, które pomagają tworzyć nowe leki, rozwijać modele językowe czy prowadzić badania naukowe, mogą również wspierać analizę wywiadowczą, autonomiczne systemy bojowe czy symulacje militarne.

I właśnie to budzi największy niepokój amerykańskich polityków.

NVIDIA nie chce zamykać świata na amerykańską technologię

Huang uważa jednak, że całkowite odcinanie innych krajów od amerykańskich technologii może przynieść odwrotny efekt od zamierzonego.

Według niego globalna dominacja NVIDII i ekosystemu CUDA sprawia, że ogromna część światowego rozwoju AI opiera się dziś na amerykańskiej technologii. Jeśli Stany Zjednoczone zaczną zbyt mocno ograniczać dostęp do swoich rozwiązań, inne państwa przyspieszą budowę własnych alternatyw. To z kolei mogłoby osłabić pozycję USA jako technologicznego lidera.

Szef NVIDII przekonuje również, że chińska armia i tak będzie unikała amerykańskich technologii w kluczowych systemach wojskowych – podobnie jak Pentagon nie korzysta z chińskich rozwiązań.

Spór, który dopiero się rozpędza

Cała debata pokazuje, że sztuczna inteligencja stała się czymś znacznie większym niż kolejną rewolucją w świecie komputerów. Dziś to strategiczny zasób porównywany do ropy naftowej, energii atomowej czy internetu w jego najważniejszych momentach rozwoju.

Jedni ostrzegają, że swobodny dostęp do najpotężniejszych układów AI może przyspieszyć rozwój militarnych technologii rywali Stanów Zjednoczonych. Inni uważają, że zamykanie dostępu do technologii tylko napędzi globalny wyścig i osłabi wpływy USA.