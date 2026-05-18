Firma Signify uruchomiła w Pile Fabrykę Druku 3D, w której powstają oprawy oświetleniowe projektowane przez klientów.

W jednej lokalizacji zintegrowano przygotowanie surowców, druk, obróbkę wykończeniową oraz montaż końcowy lamp marek Signify myCreation, Philips Hue oraz Philips Lighting. Aktualnie wielkopolski zakład dysponuje parkiem maszynowym liczącym ponad 100 drukarek 3D, ale do końca bieżącego roku liczba ta ma wzrosnąć do przeszło 300 urządzeń.

Już w lipcu, w ramach zaplanowanej rozbudowy, zakład ten ma stać się największą na świecie Fabryką Druku 3D należącą do Signify. Ma tym samym przebić zdolności produkcyjne trzech podobnych placówek zlokalizowanych w USA oraz Australii.

Signify myCreation, czyli oświetlenie szyte na miarę

Wykorzystanie druku 3D sprawia, że nie trzeba produkować tysięcy identycznych lamp, by biznes się spinał. W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy projekt był unikalny.

Możliwości produkcyjne nowej fabryki są wykorzystywane w ramach usługi Signify myCreation. Jest to system pozwalający na drukowanie spersonalizowanych opraw oświetleniowych na żądanie. Wybór kształtu, koloru czy faktury umożliwia internetowy konfigurator.

Na zaproszenie Signify miałem okazję zwiedzić pilską fabrykę i zobaczyć na żywo dziesiątki różnych wydrukowanych lamp. Wycieczka ta nie wymagała z mojej strony wielkiego poświęcenia, bo zakład zlokalizowany jest w moim mieście.

Na miejscu zapytałem, czy - będąc np. restauratorem - mogę zamówić lampę w kształcie jednorożca. Otrzymałem zapewnienie, że firma jest gotowa na realizację niestandardowych projektów, ale techniczne możliwości wykonania każdego zamówienia oceniane są indywidualnie.

Dzięki pełnej cyfryzacji i automatyzacji przepływu pracy, spersonalizowane zamówienia realizowane są nawet w 5 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania. Druk 3D eliminuje ponadto potrzebę utrzymywania dużych zapasów magazynowych oraz redukuje ryzyko związane z przerwami w łańcuchu dostaw.

Signify zapewnia, że przynajmniej 65 proc. wykorzystywanych materiałów pochodzi z recyklingu oraz ze źródeł biocyrkularnych. Konstrukcja opraw ma ułatwiać ich późniejszą naprawę, modernizację oraz ponowne przetworzenie surowców po zakończeniu eksploatacji. Dodatkowo przeniesienie produkcji bliżej rynków docelowych i odejście od masowego wytwarzania na rzecz druku lokalnego ma się przełożyć na ograniczenie śladu węglowego związanego z logistyką nawet o 70 proc.