Granica 9,2 GHz złamana. Nowy rekord w podkręcaniu procesora

Jeszcze do niedawna taktowania powyżej 9 GHz były traktowane jako abstrakcja. Teraz overclockerom udaje się bić kolejne rekordy. Chiński overclocker wytiwx przyspieszył procesor Intel Core i9-14900KF do 9,2 GHz, uzyskując nowy rekord świata.

Intel Core i9-14900KF standardowo może pracować z taktowaniem sięgającym 6,0 GHz. Model ten oferuje jednak odblokowany mnożnik, dzięki czemu można go dodatkowo podkręcać – wprawdzie w warunkach standardowych ten potencjał jest ograniczony, ale przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia można uzyskać bardzo wysokie wyniki.

Chiński overclocker wytiwx zdołał przyspieszyć jednostkę do 9 206,34 MHz (przy aktywnych 7 rdzeniach P-Core). To pierwszy przypadek w historii, gdy przekroczono barierę 9,2 GHz – i jednocześnie nowy rekord świata.

Dotychczasowy rekord należał do tego samego overclockera, który uzyskał 9130 MHz - też na modelu Intel Core i9-14900KF. Różnica wynosząca niespełna 100 MHz może wydawać się niewielka, ale w świecie ekstremalnego podkręcania to skok wymagający ogromnego doświadczenia w pracy ze sprzętem oraz jeszcze lepiej wyselekcjonowanej sztuki procesora.

Sprzęt i chłodzenie na granicy fizyki

Rekord został osiągnięty na płycie głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex, jednej z najczęściej wykorzystywanych konstrukcji w świecie ekstremalnego OC. Kluczowym elementem konfiguracji był system chłodzenia – zamiast ciekłego azotu (LN2) zastosowano ciekły hel (LHe), który pozwala osiągnąć temperatury w okolicach -269°C.

Ekstremalne podkręcanie nie ma wiele wspólnego z codziennym użytkowaniem komputerów. To forma rywalizacji, w której liczy się wyłącznie maksymalny wynik, nawet jeśli procesor działa tylko przez kilka sekund. Mimo to sam wynik robi wrażenie. Pozostaje pytanie, kiedy i czy w ogóle komuś uda się go jeszcze poprawić.