Granica 9,2 GHz złamana. Nowy rekord w podkręcaniu procesora
Jeszcze do niedawna taktowania powyżej 9 GHz były traktowane jako abstrakcja. Teraz overclockerom udaje się bić kolejne rekordy. Chiński overclocker wytiwx przyspieszył procesor Intel Core i9-14900KF do 9,2 GHz, uzyskując nowy rekord świata.
Intel Core i9-14900KF standardowo może pracować z taktowaniem sięgającym 6,0 GHz. Model ten oferuje jednak odblokowany mnożnik, dzięki czemu można go dodatkowo podkręcać – wprawdzie w warunkach standardowych ten potencjał jest ograniczony, ale przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia można uzyskać bardzo wysokie wyniki.
Chiński overclocker wytiwx zdołał przyspieszyć jednostkę do 9 206,34 MHz (przy aktywnych 7 rdzeniach P-Core). To pierwszy przypadek w historii, gdy przekroczono barierę 9,2 GHz – i jednocześnie nowy rekord świata.
Dotychczasowy rekord należał do tego samego overclockera, który uzyskał 9130 MHz - też na modelu Intel Core i9-14900KF. Różnica wynosząca niespełna 100 MHz może wydawać się niewielka, ale w świecie ekstremalnego podkręcania to skok wymagający ogromnego doświadczenia w pracy ze sprzętem oraz jeszcze lepiej wyselekcjonowanej sztuki procesora.
Sprzęt i chłodzenie na granicy fizyki
Rekord został osiągnięty na płycie głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex, jednej z najczęściej wykorzystywanych konstrukcji w świecie ekstremalnego OC. Kluczowym elementem konfiguracji był system chłodzenia – zamiast ciekłego azotu (LN2) zastosowano ciekły hel (LHe), który pozwala osiągnąć temperatury w okolicach -269°C.
Ekstremalne podkręcanie nie ma wiele wspólnego z codziennym użytkowaniem komputerów. To forma rywalizacji, w której liczy się wyłącznie maksymalny wynik, nawet jeśli procesor działa tylko przez kilka sekund. Mimo to sam wynik robi wrażenie. Pozostaje pytanie, kiedy i czy w ogóle komuś uda się go jeszcze poprawić.
Warto wiedzieć też, że w niższych temperaturach scalaki pracują efektywnie. Liczą tyle samo, pożerając na to mniej prądu, więc też mniej się grzeją. To pozytywny wynik.
Niestety długości linii połączeniowych pozostają tu bez zmian, więc propagacja sygnału jest taka sama. Finał? Efektywna wydajność obliczeniowa w praktyce nie wzrasta. Wzrost efektywności wymaga tu przeprojektowania całego chipa.