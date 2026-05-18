Kupujemy droższe telewizory od Niemców. Nowe dane od TCL

TCL wierzy, że jego telewizory zawojują w tym roku Polskę. Na spotkaniu “Experts meet Experts” firma pokazała modele i technologie, jak SQD-Mini LED, które mają jej w tym pomóc.

Spotkanie w warszawskim hotelu Sofitel było okazją, by Marek Maciejewski, Product Developement Director na Europę w TCL, ponownie podzielił się danymi o tym, jak wygląda rynek telewizorów na kontynencie, w tym jak telewizory kupujemy w Polsce.

Polacy kupują droższe telewizory niż Niemcy

Według badań GfK i TCL podsumowujących rok 2025, ilościowo polski rynek w dalszym ciągu jest prawie trzykrotnie mniejszy niż niemiecki (1,61 mln kontra 4,47 mln w Niemczech) i ponad dwukrotnie mniejszy od włoskiego i francuskiego, tak Polacy są skłonni wydać więcej na telewizor niż w Niemczech.

Przeciętnie Polacy na ekrany wydali 668 euro (ok. 2834 zł). Z kolei w Niemczech to 638 euro (ok.2707 zł), a we Francji 484 euro (ok. 2053 zł). Pod tym względem majętniej wypadają kraje nordyckie (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), gdzie średnia cena zakupu telewizora to 712 euro (ok. 3021 zł). Tam też stawia się częściej na większe przekątne, ale my też je lubimy.

Polacy coraz częściej lubią duże telewizory

Polacy chętniej decydowali się na ekrany o przekątnych powyżej od 55 cali. Te stanowiły 58 proc. sprzedaży. To o 8 pkt. proc. więcej niż w Niemczech i aż o 22 więcej niż we Francji, a do tego o 18 więcej niż w Hiszpanii i 20 więcej niż we Włoszech. W krajach nordyckich ten wskaźnik to aż 73 proc. W 2025 roku 11 proc. sprzedanych telewizorów miało więcej niż 70 cali.

Prognozuje się, że w tym roku będziemy kupować nieco tańsze telewizory i średnia cena zakupu wyniesie 641 euro (ok. 2719 zł). Na telewizory OLED średnio mamy wydać 1423 euro (ok. 6038 zł), a na te z ekranami LCD – 566 euro (ok.2402 zł).

Motywacji za tym, by kupić telewizor za większe pieniądze, jest kilka. Polacy wymieniają ekrany średnio raz na ponad dziewięć lat, więc mogą zebrać odpowiedni budżet. Szukają rozwiązań, które zaoferują im więcej stref podświetlenia i najnowszy standard HDMI oraz odświeżania obrazu w dobrych cenach i uznają je za technologie przyszłościowe. Do tego dobrze funkcjonują u nas systemy odroczonej płatności i rat.

W 2026 roku najczęściej będziemy oglądać Netflixa. Disney+ z milionem użytkowników

Badania GfK i TCL ujawniły też, że na rynku serwisów streamingowych oglądanych na telewizorze jest wyraźny lider. Prym wiedzie Netflix, który gości na 3,9 miliona telewizorów w Polsce. Następny w zestawieniu Amazon Prime Video pojawił się na 1,12 mln telewizorach. Granicę miliona ledwo przekroczył Disney+.

Serwisy oglądane na telewizorach w Polsce (Źródło: TCL)

HBO Max jest już za podium i włączono go na 782 tys. telewizorów. Co ciekawe, Apple TV ma ponad pół miliona użytkowników na telewizorach – 556 tys.

TCL chce zdobyć serca Polaków nową technologią - SQD Mini LED

Firma intensywnie rozwija ofertę telewizorów w wielu obszarach. Wśród nich zarówno panele RGB Mini LED, jak i nowość - SQD Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED TV). Tę technologię w tym roku zobaczymy w urządzeniach z serii C7L, C8L oraz X11L. Podświetlenie w tych telewizorach realizowane jest przez niebieskie diody. Następnie to światło jest przepuszczane przez wąskoprzepustowe filtry kolorów zbudowane na kropkach kwantowych.

Telewizory SQD Mini LED to nowość w portfolio TCL

To rozwiązanie inne niż w telewizorach RGB Mini LED, gdzie za podświetlenie odpowiadają trzy osobne diody RGB, każda z osobną strefą luminancji. Takie rozwiązanie jest teraz głównym konkurentem na rynku dla OLED-ów, ale ma też swoje wady w postaci wyższych kosztów naprawy i większego skomplikowania w projektowaniu podświetlenia.

TCL SQD Mini LED z wysoką jasnością

Producent ma jeszcze jeden argument na rzecz rozwiązań SQD Mini LED. Telewizor TCL X11L osiągnął w testach rekordową jasność HDR wynoszącą niemal 11 tys. nitów podczas wyświetlania białego prostokątu w centralnej części ekranu. Wynik imponujący, choć większość treści na razie i tak nie skorzysta z tak wysokiej luminancji. To jednak znacząca przewaga nad o wiele ciemniejszymi ekranami OLED.

Porównanie podświetlenia SQD Mini LED (prawy róg, góra) i RGB Mini LED (prawy róg, dół)

Takie pomiary mają pomóc firmie w zdobyciu zaufania na rynku ekranów premium. Według badań GfK w segmentach od 1000 euro w dalszym ciągu dominują ekrany OLED, ale panele QLED oraz MiniLED, a teraz i SQD Mini LED od trzech lat konsekwentnie walczą o udziały w tych rynkach. Jako Polska jesteśmy na czele tej zmiany w Europie – u nas Mini LED-y stanowią 18 proc. rynku, podczas gdy europejska średnia to 10 proc.

Producent rozwija równolegle technologię RGB Mini LED

Wpływ na ten wynik będą miały oczywiście przede wszystkim tańsze telewizory. W portfolio producenta panele Mini LED pojawiają się już w serii P8L, który w rozmiarze 55 cali kosztuje około 3000 zł. Więcej stref podświetlenia pojawia się w panelach RGB Mini LED, które są częścią serii RM7L i RM9L. Niższa seria trafia do sklepu w rozmiarach od 65 cali, a RM9L – w 85, 98 i 115 calach.

TCL C7L to niski punkt wejścia do paneli SQD Mini LED

Technologia SQD Mini LED zagości w panelach z serii C7L, C8L oraz X11L. Najtańszy, 55-calowy telewizor 55C7L ze 100 proc. odzwzorowaniem palety barw BT.2020, 800 strefami podświetlenia i jasnością do 2700 nitów w trybie HDR kosztuje około 4,5 tys. złotych.

Telewizory TCL C8L

Za najtańszy obecnie dostępny w Polsce telewizor z serii C8L, w rozmiarze 65 cali, przyjdzie nam zapłacić około 6300 złotych. W tej cenie dostaniemy 100 proc. pokrycia palety barw BT.2020, 1152 strefy podświetlenia i jasność HDR rzędu 3000 nitów.

Telewizory TCL X11L

Z kolei najmniejszy telewizor z flagowej serii X11L, o przekątnej 75 cali, kosztuje 30 tys. złotych. Cenę uzasadnia jednak aż 11520 stref podświetlenia, jasność w trybie HDR do 9000 nitów i system audio od Bang & Olufsen. Ten telewizor wykorzystuje też matrycę WHVA 2.0 Ultra z ulepszonymi filtrami kolorów i kontrastem na poziomie 65 milionów :1.