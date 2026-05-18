Prezenty na dzień dziecka. Takie, które bawią, uczą i dają frajdę

Dzień Dziecka tuż za rogiem. Najmłodsi w ten jeden dzień mogą poczuć się jeszcze bardziej wyjątkowo. Okazję tę można uczcić ciekawym prezentem. Oto kilka technologicznych i geekowskich propozycji.

Choć mówi się, że teraz dzieci mają wszystkiego nadmiar, tak dobrze przemyślany prezent zawsze zajmie szczególne miejsce, zarówno w sercu, jak i na półce lub na biurku. Oczywiście dzieci, jak i dorosłych, potrafią różnić preferencje, więc warto wsłuchać się w ich preferencje i bazować swój prezent przede wszystkim w oparciu o tę informację.

Są jednak rzeczy, które powinny spodobać się przynajmniej części młodych osób i dzisiaj spróbuję zaprezentować kilka takich technologicznych oraz geekowskich gadżetów. Nie mogę obiecać, że wasze dziecko będzie zadowolone po wyborze jednej z tych rzeczy, ale te dzieci, z którymi miałem okazję rozmawiać, ucieszyłyby się z większości zaprezentowanych rzeczy.

Zestawy LEGO, które zapewnią zabawę i trochę nauki

To dość uniwersalny pomysł i najczęściej zestawy LEGO są po prostu dobrą zabawą dla najmłodszych. W związku z tym, że jest ich wiele, a każdy z nich jest dopasowany do różnych zainteresowań, trudno zaproponować coś uniwersalnego. Są jednak takie zestawy, które mogą połączyć zabawę z edukacją albo przybliżyć najmłodszych do innego hobby.

Zestaw LEGO Technic z Planetą Ziemią i Księżycem na orbicie

Ciekawym wyborem może być zestaw LEGO Technic Planeta Ziemia i Księżyc na orbicie 42179. To interaktywny zestaw, którym można poruszać, by pokazać ruch obrotowy naszej planety wokół Słońca oraz ruch Księżyca. Na zestawie nadrukowano fazy Księżyca oraz miesiące, co pozwala lepiej zrozumieć, w jakiej pozycji znajduje się nasza planeta.

Zestaw ma 526 elementów, w tym wiele komponentów Technic, co oznacza, że będzie wymagał sprawnych dłoni do jego złożenia. Proces ułatwi aplikacja LEGO Builder, która pozwala oglądać poszczególne etapy tworzenia konstrukcji z różnych stron. To także część kosmicznej kolekcji LEGO, więc dla części może to być początek przygody z zestawami skupionymi na tematyce kosmicznej.

LEGO Perseverance to kompletny zestaw

Wśród kosmicznych zestawów warto jeszcze polecić Lego Technic NASA Mars Rover Perseverance 42158, czyli zestaw z łazikiem będącym na Marsie. To jeden z kilku zestawów korzystających z aplikacji Lego Technic AR. Po złożeniu zestawu możemy skierować smartfon na łazik, by bardziej szczegółowo poznać jego elementy oraz prawdziwy rozmiar. Do tego producent przygotował gry przestrzenne inspirowane zadaniami na Marsie.

Jeśli chcecie z kolei przekonać najmłodszych do retro gier, moim zdaniem jednym z najlepszych wyborów jest zestaw LEGO Super Mario Game Boy 72046, który odwzorowuje kultową konsolę przenośną w skali niemal 1:1. Producent zadbał o pokazanie detali, które uczyniły konsolę wyjątkową, w tym dodanie imitacji ekranu dzięki ekranom soczewkowym i gniazda na Game Paki. Przyciski oraz suwaki pozwalają faktycznie klikać i poruszać zestawem, a ciężar i spasowanie elementów sprawiają, że całość nie rozpadnie się w rękach.

LEGO Game Boy to zestaw, który daje satysfakcję

To zestaw, przy którego składaniu czułem ogromną satysfakcję. Przechodzenie przez kolejne etapy wymagało pewnej zręczności, ale nie nadwyrężało palców i głowy. Ciekawie rozwiązano kwestię klikaności przycisków A i B, które wykorzystują rozciągniętą pod nimi gumkę recepturkę.

Smartfon na dzień dziecka, czyli jak zrobić prezent na wiele lat?

Nie tak dawno, w poradniku dotyczącym prezentów na komunię świętą, polecałem smartfony atrakcyjne cenowo. Te w dalszym ciągu są moim zdaniem najlepszym wyborem, jeśli chcecie w niskiej cenie dać dziecku satysfakcjonujące urządzenie. Nie będę się jednak powtarzać, dlatego chcę się zastanowić, jaki telefon dać, gdy mamy więcej pieniędzy. W końcu dzień dziecka jest też blisko końca roku szkolnego, a to dobra okazja, by wynagrodzić najbliższych za ich trud nauki.

POCO F8 Pro

Jest wiele smartfonów, które potrafią się czymś wyróżnić w swojej cenie. Jeśli jednak chcemy połączyć bezproblemową wydajność na lata z dobrym wykonaniem, jako sensowny wybór jawi się POCO F8 Pro. Za około 2000 złotych dostajemy telefon z wydajnością zbliżoną do ubiegłorocznych smartfonów za 6000 złotych, który wykorzystuje Snapdragona 8 Elite z 12 GB RAM-u.

Pomimo dużego ekranu AMOLED 6,59 cala o świetnej jakości barw oraz wysokiej jasności, POCO F8 Pro jest dość kompaktowy. Grubość obudowy nie przekracza 8 mm, a w środku zmieszczono baterię o pojemności 6210 mAh. Producent zadbał też o szybkie ładowanie o mocy do 100W, a także przewodowe ładowanie - telefon może zadziałać jako powerbank dla innych urządzeń z mocą nawet 22,5W.

POCO F8 Pro robi dobre zdjęcia

Producent nie pokpił innych kwestii, więc dostajemy też zestaw sensownych aparatów. Oprócz głównej, 50-megapikselowej matrycy, w telefonie znajdziemy też aparat tele, także 50 Mpix oraz przyzwoity aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Do kompletu wrażeń producent dodał solidne głośniki Bluetooth i działającą płynnie nakładkę HyperOS i obudowę odporną na wodę i pył zgodnie ze standardem IP68. Więcej o tym telefonie przeczytacie w teście POCO F8 Pro Norberta.

A co dla kogoś, kto chciałby się swoim telefonem wyróżnić? W podobnej cenie, co POCO F8 Pro, możecie dostać Nothing Phone (4a) Pro, ale bardziej opłacalny w tym momencie wydaje się starszy przedstawiciel tej serii. Nothing Phone (3a) Pro to sprzęt, który w dalszym ciągu prezentuje się ciekawie dzięki podświetleniu Glyph, które może nam komunikować powiadomienia z konkretnych aplikacji dzięki zaprogramowanym ustawieniom.

Nothing Phone (3a) Pro

Możemy też tworzyć samodzielnie dzwonki, które są połączeniem spektaklu świateł i mechanicznych dźwięków. W efekcie otrzymujemy 26 stref, które możemy zaprogramować. Podświetlenie pomoże też przy robieniu zdjęć, choć nadal otrzymujemy standardową lampę błyskową.

Producent wcisnął do Nothing Phone (3a) Pro aparat przybliżający z potrójnym zoomem o rozdzielczości 50 Mpix i z optyczną stabilizacją, który jak na te pieniądze daje dobre zdjęcia. Podobnie można powiedzieć o głównym aparacie, także 50 Mpix i z optyczną stabilizacją. Do tego producent nie zapomniał o aparacie ultraszerokokątnym, a telefon może nagrywać wideo w 4K.

Nothing Phone (3a) Pro ma nietypowy interfejs

Nothing Phone (3a) Pro to nietuzinkowy telefon także pod względem interfejsu i możliwości. To smartfon, który ani nie bije rekordów wydajności (w środku Snapdragon 7s Gen 3), ani pojemności baterii (solidne 5000 mAh), a mimo tego działa płynnie dzięki optymalizacjom producenta. Nakładka Nothing OS 4.0 to zestaw ciekawych narzędzi, nie tylko do personalizacji, ale i chociażby do tworzenia notatek z wykorzystaniem AI.

To wszystko zobaczymy na przyjemnym ekranie AMOLED Full HD+ o przekątnej 6,77 cala z odświeżaniem 120 Hz. Smartfon waży 211 gramów, więc upewnijcie się, że obdarowana osoba nie będzie miała z tym problemu.

Smartwatch dla dziecka to dobry pomysł na aktywność

Jeżeli chcecie, aby wasze dziecko polubiło ruch i miało motywację do dbania o siebie, smartwatch może okazać się dobrym prezentem. Połączenie pomiarów aktywności z elementami grywalizacji, możliwością pochwalenia się swoimi osiągnięciami oraz wizualnymi zachętami sprawia, że łatwiej zachować regularność.

Huawei Watch Fit 5

Jeżeli chcecie sprezentować inteligentny zegark na lata, niezależnie od tego, czy dziecko będzie korzystało z Androida czy z iOS (a młodzi lubią zmieniać “obozy”), dobrą propozycją mogą być urządzenia z serii Huawei Watch Fit 5. Producent połączył mocną specyfikację z szeroką kompatybilnością i zestawem sportowych funkcji, a w modelu Pro postawił na większy ekran, pomiar EKG, obudowę ze stopem tytanu oraz dokładniejszy pomiar GPS.

Huawei Watch Fit 5 Pro można zatem polecić młodym sportowcom, którzy będą aktywnie z niego korzystać. Jeżeli jednak planujemy obdarować nieco młodsze dziecko, Watch Fit 5 także będzie dobrym wyborem.

Zegarki łączą to samo oprogramowanie Harmony OS, które pozwala na trenowanie w ponad 100 dyscyplinach, a do tego zachęca do regularnych, niewielkich treningów dzięki interaktywnej pandzie. Jej zadaniem jest proponowanie krótkich ćwiczeń, które odrywają nas od biurka.

Huawei Watch Fit 5 Pro z interaktywną pandą

Poza potencjałem sportowym, zegarki z serii Huawei Watch Fit 5 oferują wiele funkcji pozwalających zadbać o zdrowie. Analiza fali tętna pozwala przewidzieć problemy z sercem, analizuje także cykl okresu dla kobiet, gromadzi informacje o stresie i jakości snu, a także prowadzi pomiar temperatury skóry. To wszystko przy siedmiu dniach pracy na jednym ładowaniu.

W niższym budżecie warto postawić na coś sprawdzonego i siłą rzeczy prostszego. Samsung Galaxy Fit3 waży niecałe 40 gramów, więc bez problemu może być noszony także przez młodsze osoby. Obudowa z aluminium zapewnia wytrzymałość przy upadku, a konstrukcja wytrzyma ciśnienie 5 ATM. Powinien poradzić sobie podczas pływania, także dzięki opasce z fluoroelastomeru.

Samsung Galaxy Fit 3

Opaska od Samsunga spełnia wiele założeń dobrego, taniego sprzętu. Zadbano o żywy ekran AMOLED o przekątnej 1,6 cala. Producent deklaruje, że Galaxy Fit3 może pracować nawet 13 dni na jednym ładowaniu. Do tego sprzęt zmierzy tętno i natlenienie krwi, a do tego monitoruje jakość snu i chrapania. Sprzęt zmierzy aktywność w ponad 100 dyscyplinach i rozpocznie automatyczny pomiar w przypadku kilku z nich.

Coś do zabawy dla najmłodszych

Prezenty na dzień dziecka nie muszą być wyłącznie użyteczne. Czasem chodzi o to, by dać dzieciom okazję się pobawić. W internecie roi się od zabawek, które mają wchodzić z dzieckiem w kontakt, ale w tym przypadku radziłbym zachować ostrożność.

Jeśli nie są to renomowane produkty zlokalizowane pod polski rynek, interakcja z takim robotem może nie sprawiać dziecku zbyt wiele satysfakcji, a nawet stwarzać ryzyko zobaczenia lub usłyszenia nieodpowiednich treści. Te modele, które działają w Polsce, jak chociażby ENABOT EBO Air 2S potrafią być całkiem drogie i służą głównie do monitoringu na kółkach.

Dla większego spokoju lepiej postawić na bardziej pewne, rozrywkowe kategorie. Wśród nich są drony, które dzieciom mogą sprawić masę radości, zwłaszcza, gdy mamy wolną przestrzeń. Tu jednak pojawia się pewien problem. Dron musi być uznany w świetle prawa za zabawkę, by dziecko mogło się nim swobodnie bawić.

Na pudełku musi widnieć informacja, że to sprzęt dla osób poniżej 14. roku życia. Do tego taki dron musi posiadać klasę identyfikacyjną BSP C0. Oznacza to, że powinien ważyć poniżej 250 gramów i nie może poruszać się szybciej niż 19 m/s oraz wyżej niż 120 metrów od punktu startu.

Takim sprzętem, który może być dobry dla początkujących, jest Extralink Smart Life F10, który w zestawie z trzema akumulatorami (do 30 minut lotu) kosztuje około 200-300 złotych w zależności od sklepu. Konstrukcja waży zaledwie 150 gramów i posłuży do latania w warunkach raczej bezwietrznych, ale dzięki wymiarom 20x23 cm po złożeniu zmieści się też do szkolnego plecaka bez problemu.

Dron Extralife Smart Link F10

Dron wyposażono w podstawową kamerę szerokokątną i jakość za te pieniądze raczej nie zwali nikogo z nóg. Ciekawostką jest jednak to, że kąt kamery możemy regulować, a obraz dociera do aplikacji 4D Fly w czasie rzeczywistym. Na minus ładowarka z Micro USB, ale w zestawie znajdziemy kabel.

Bardziej nowoczesny jest DJI Neo, który może nagrywać wideo nawet w 4K. Ze względu na mały rozmiar i masę 135 gramów lepiej poradzi sobie przy bezwietrznej pogodzie. Dron posłuży między innymi do nagrywania człowieka, bowiem dzięki AI potrafi sam podążać za osobą, gdy ta jest w ruchu.

DJI Neo to niewielki

Jeden lot to z kolei nawet 18 minut bez potrzeby sięgania po kolejną baterię. Dron potrafi sam wylądować na dłoni. Możemy kontrolować go zarówno z poziomu aplikacji, jak i kompatybilnymi pilotami.

Sporo frajdy może też sprawić zdalnie sterowana łódka. Raczej trudno o znalezienie taniej konstrukcji działającej z aplikacją mobilną i oferującą kamerę, a w przypadku dzieci, które nie muszą jeszcze mieć smartfonu, to właśnie łódka na pilota może być lepszym rozwiązaniem.

Warto jedynie sprawdzić zasady panujące na terenie danego zbiornika wodnego, jeśli zamierzacie wyjść poza basen, gdyż tego typu urządzenia generują zauważalny hałas, a droższe, spalinowe, emitują szkodliwe substancje do środowiska. Niektóre parki ograniczają korzystanie z takich konstrukcji.

S-Line RCC601 to łódka ze sterowaniem radiowym

Rynek tych urządzeń rozwinął się mocno, ale brakuje w nim wiodącego producenta, zwłaszcza w tańszym segmencie. Najbezpieczniej testowo postawić na lekką, elektryczną konstrukcję. Takim sprzętem jest chociażby S-Line RCC601. To prosta konstrukcja oparta o nawigację 2,4 GHz, dzięki czemu zasięg to nawet 50 metrów.

S-Line RCC 601 na pływanie do przodu i do tyłu, a także skręcanie w obydwu kierunkach, a do tego kadłub samodzielnie się balansuje. Silnik napędza konstrukcję nawet do 20 km/h. Na jednym ładowaniu sprzęt przejedzie nawet 17 minut. Pilot napędzają baterie AA, a samą łódkę - akumulator, który naładujemy specjalnym kablem (dołączony do zestawu). Z zabawki mogą korzystać osoby od ósmego roku życia.