Trzy platformy, jedna biblioteka. Co naprawdę robi szybki dysk SSD w 2026

Gracz w 2026 rzadko trzyma się jednej platformy. Rano siada do PC, wieczorem odpala konsolę, w pociągu wyciąga handhelda. Każdy z tych systemów ma inne wymagania wobec pamięci masowej, które może być niewygodnie spełnić jednym dyskiem.

Materiał sponsorowany przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

To nie zawsze działa. Współczesne gry AAA często zajmują od kilkudziesięciu do ponad 100 GB, a największe produkcje mogą przekraczać nawet 150 GB, szczególnie przy wysokiej jakości teksturach i dużych otwartych światach. Sloty na karty pamięci w nowych handheldach obsługują standard, którego rok temu nie było. Konsole wciąż mają tylko jedno wejście M.2 i wymagają konkretnych parametrów dysku.

Gracz, który chce mieć w jednym miejscu szybki PC, działającą konsolę i komfortowego handhelda, musi czasem wybrać nie jedno, a kilka rozwiązań. Niżej podpowiadamy, jak to zrobić sensownie i bez płacenia za ulepszenia parametrów, których i tak nie zauważysz.

PC: dlaczego dysk to dziś komponent wydajnościowy

Większość graczy nadal myśli o dysku jak o magazynie. Włożyłeś, instalujesz, pojemność spada wraz z jego wypełnieniem. Tymczasem nowoczesne silniki gier intensywnie wykorzystują SSD do dynamicznego streamingu tekstur, modeli i innych zasobów w trakcie rozgrywki jako szybkie źródło danych, które są następnie przetwarzane przez RAM i GPU.

Pojawia się więc uczciwe pytanie. Czy to oznacza, że potrzebujesz najszybszego dysku PCIe 5.0?

Niekoniecznie. To zależy.

Jeśli składasz gamingowy PC w 2026 od zera, na nowej platformie z PCIe 5.0, na monitorze 1440p lub 4K z wysokim odświeżaniem, dysk Gen5 jak Samsung 9100 PRO ma ogromny sens. Daje rezerwę przepustowości pod tytuły, które dopiero wejdą. Ma też wysoką wydajność losową, a to ona pracuje podczas streamingu zasobów. Niesekwencyjny transfer reklamowany w specyfikacji.

Jeśli masz starszą platformę, grasz głównie w tytuły e-sportowe oparte na rywalizacji albo budżet woła o priorytety, solidny dysk PCIe 4.0 jak Samsung 990 PRO załatwia sprawę bez kompromisów odczuwalnych w grze.



Konsola: jeden slot, kilka decyzji

Domowa konsola obecnej generacji daje graczowi jedno miejsce na rozszerzenie pamięci. To slot M.2 NVMe. Wymagania są konkretne: PCIe 4.0 minimum, prędkość odczytu od 5500 MB/s, format 2280 lub 22110, wysokość z chłodzeniem do 11,25 mm.

W praktyce PCIe 5.0 nie przyspieszy gier ponad limit konsoli. Slot pracuje w trybie Gen4 i nie wykorzystasz tego, za co dopłacasz w dysku Gen5. Dalej tam zadziała, po prostu platforma nie wyciągnie pełni możliwości takiego nośnika.

Najsensowniejszy wybór pod konsolę to dysk PCIe 4.0 z fabrycznym radiatorem. Samsung 990 PRO heatsink trafia w te wymagania. Spełnia minimum prędkości z zapasem oraz ma chłodzenie dopasowane do limitów slotu[1].

Handheld: nowa kategoria, nowy standard

Nowe standardy pamięci, takie jak microSD Express, zaczynają wykorzystywać interfejs PCIe, co znacząco zwiększa ich wydajność względem klasycznych kart UHS-I. Podczas gdy UHS-I osiąga około 100 MB/s, microSD Express może zbliżać się do przepustowości rzędu 1 GB/s[2], co czyni go potencjalnie kilkukrotnie szybszym rozwiązaniem dla przenośnych urządzeń gamingowych.

MicroSD Express pozwala znacząco rozszerzyć pamięć konsoli i umożliwia instalowanie gier poza pamięcią wewnętrzną. Dzięki interfejsowi PCIe oferuje dużo wyższą wydajność niż klasyczne karty microSD, co poprawia czasy ładowania i streaming danych.



Warunek: handheld musi obsługiwać microSD Express. To kompatybilność wsteczna w jedną stronę. Karta microSD Express działa też w starszych slotach UHS-I, ale wtedy działa z prędkością UHS-I. Sens karty takiej jak Samsung P9 Express microSD jest dopiero w sprzęcie zaprojektowanym pod nowy standard.

Mobilność: dysk, który podróżuje między platformami

Jest jeszcze jeden scenariusz, którego klasyczne dyski nie obsługują. Chcesz mieć tę samą bibliotekę gier dostępną na różnym sprzęcie. Niekoniecznie zainstalowaną wszędzie naraz. Dysk PCIe nie nadaje się tu w ogóle, siedzi w slocie M.2 jednego urządzenia. Karta microSD może być za mała na poważną kolekcję.

Tu wchodzi przenośny SSD. Samsung T9 to szybki przenośny SSD USB 3.2 Gen 2x2, który w wielu scenariuszach oferuje wydajność porównywalną lub wyższą niż SATA SSD[1]. To wystarcza, żeby grać bezpośrednio z dysku zewnętrznego, gdy tylko platforma na to pozwala.

Praktyczne zastosowanie: trzymasz na T9 grę, do której wracasz raz na kilka miesięcy. Nie zajmuje ci miejsca w głównym dysku. Bierzesz go w podróż, podpinasz do laptopa znajomego i spokojnie grasz bez potrzeby instalacji na komputerze.



Samsung T9 może pełnić rolę szybkiego, przenośnego dysku roboczego dla twórców treści gamingowych, umożliwiając sprawne przenoszenie i obsługę dużych plików wideo. Dzięki wysokiej przepustowości USB 3.2 Gen 2x2 może znacząco przyspieszyć operacje wejścia/wyjścia w workflow montażowym, co pozwala zaoszczędzić czas oczekiwania.

Nie zrobi wszystkiego. Ale w tych czterech zastosowaniach zrobi swoje

Szybki nośnik pamięci nie zrobi wszystkiego. Nie podniesie ci klatek na sekundę. Nie naprawi GPU. Nie skompresuje 200 GB gry do 50 GB. Ale zrobi swoje, jeśli dopasujesz go do wybranego zastosowania: PC, konsoli, handhelda i przenoszenia danych.

[1] Wymagania przykładowej konsoli (PS5®): 5 500 MB/s odczytu sekwencyjnego; maksymalna deklarowana prędkość 990 PRO: 7 450 MB/s odczytu sekwencyjnego. Deklarowane prędkości to wartości maksymalne; rzeczywista wydajność w konsoli może być niższa i zależy od warunków użytkowania. Skuteczność chłodzenia zależy od warunków pracy i montażu; przy intensywnym obciążeniu możliwe jest czasowe ograniczenie wydajności.

[2] Wartość dotyczy maksymalnych warunków testowych; rzeczywista wydajność zależy od karty, urządzenia i sposobu użytkowania.

[3] Realna wydajność w grach zależy od ich sposobu streamingu danych.

