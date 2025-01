Epic Games Store w wersji mobilnej doczeka się mocnej aktualizacji i wielkich zmian. W sklepie pojawił się blisko 20 nowych gier zewnętrznych deweloperów, a w drodze są już darmowe gry na telefon, które docelowo będą oferowane raz w tygodniu.

W 2024 r. pojawiła się aplikacja mobilna Epic Games Store na Android iOS. Teraz doczekaliśmy się znaczącej aktualizacji. W sklepie pojawi się więcej gier mobilnych, deweloperzy mogą liczyć na specjalne wsparcie, a jednocześnie rozszerza się program darmowych gier.

Epic Games Store i darmowe gry na telefon

Epic Games ogłasza aktualizację swojego sklepu mobilnego. W drodze jest blisko 20 gier od zewnętrznych deweloperów. Po drugie, firma zamierza oferować nowe darmowe gry w sklepie raz w miesiącu – pod koniec roku darmowe gry na telefon będą rozdawane częściej, bo raz w tygodniu. Pierwszymi tytułami w programie jest Dungeon of the Endless: Apogee, a wkrótce dołączy również Bloons TD 6 – gra doskonale znana koneserom darmowych tytułów od Epic Games Store.

Dodatkowo, aby wesprzeć twórców, Epic Games pokryje koszty związane z umieszczaniem gier na urządzeniach z systemem iOS i iPadOS dla deweloperów uczestniczących w programie. Gry będą dostępne na całym świecie na Androidzie oraz w Unii Europejskiej na iOS.

Aktualna oferta od Epic Games Store

Jeśli chodzi o darmowe gry na PC od Epic Games Store, to aktualnie do zgarnięcia jest Behind the Frame: The Finest Scenery. Następna gra w kolejce to Undying.

Źródło: Epic Games